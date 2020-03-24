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【新冠肺炎】浸大中醫贈5000份「防感方」 助醫護前線提升免疫力

社會 13:40 2020/03/24

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

浸大中醫藥學院調配「防感方」，協助提升人體自己的免疫力達到抗疫目的。（浸大提供圖片）

新冠肺炎疫情持續，醫護人員每日面對病人，感染風險遠較一般人大。浸大表示，今日（24日）開始將會送出5000多份「浸大防感方」予合適的醫院管理局前線員工，助他們提升抵抗力。

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「防感方」由浸大中醫藥學院處方，採用不含農藥和重金屬等有害物質的草藥提煉而成，配方為黨參20克，西洋參20克，金銀花10克，連翹10克，雞內金5克，荊芥5克，桑白皮10克，佩蘭8克，茯苓20克，板藍根10克，甘草6克及薄荷5克（在最後5分鐘才放入與其他材料一起煎煮）。

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浸大協理副校長暨曾肇添中醫藥臨床研究講座教授卞兆祥指，是次新冠病毒爆發，個人層面如何抗疫，全球專家都有一致共識，就是注意個人衛生和提升自身免疫力。他指，個人衛生方面包括勤洗手和在人多地方戴口罩等；而提升個人免疫力，則除了健康的生活習慣如適度運動、飲食均衡、和充足睡眠之外，還有中醫的固本培元。「防感方」就是以固本培元為基礎，提升人體自己的免疫力達到抗疫目的。

浸大已向約2萬名長者等有需要人士，贈送「防感方」以助提升免疫力。（浸大提供圖片）

此外，浸大自2月初起已經與多個基金合作，向約2萬名65歲以上長者、長期病患者、安老院舍長者、綜援家庭及其他有需要人士，免費供應「浸大防感方」。

【新冠肺炎】政府醫生協會斥衞署派無經驗同事到高危區工作

責任編輯：徐紹軒

香港浸會大學 長期病 疫情 中醫 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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