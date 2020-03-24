【TG N號房】「N號房性侵案」資優生主腦雙面人恐怖行徑　白天孤兒院任義工晚上性虐女學生

▲ 有志願組織揭發，「N號房」案件主腦於2017年開始在孤兒院擔任義工，善良義工背後竟性虐待女學生。

韓國爆出性虐待案件，「N號房」案件主腦威脅受害者拍攝性愛影片，並將影片上載至社交媒體Telegram，共吸引26萬網民付費成為會員觀看片段，案件曝光後令全韓國民憤怒。主腦日前已被拘捕，南韓媒體SBS昨晚（23日）將主腦的正面及學霸史曝光。再有韓媒揭發，25歲主腦趙主賓在性虐待女學生的同時竟多次到孤兒院擔任義工。

據南韓媒體報道，今年25歲的「N號房」案件主腦趙主賓自2018年大學畢業後，一直處於無業狀態，期間他曾多次參加志願組織舉辦的活動，到孤兒院擔任義工。有認識趙主賓的人表示，他看起來很平凡、善良，沒想到他是令人髮指的「N號房」主腦。

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主腦多次到孤兒院擔任義工

有志願組織透露，趙主賓從2017年10月加入志願組織，一直到2018年3月，暫停一年後，他在去年3月再次回到志願組織，並且擔任團長，參加該組織在孤兒院舉辦幫助孤兒、殘疾人士的公益活動。

趙主賓在2019年11月曾接受媒體訪問指，

因為受到很多人的幫助，所以我也想幫助他人，因此在退伍後開始投入志工活動。

他更提到，到孤兒院擔任義工，成為孩子們的哥哥相當開心。

性虐待學生同時 到孤兒院任義工

從時間上看，趙主賓在擔任義工的同時，在即時通訊軟件Telegram上性虐待女學生，恐怖雙面人行徑令人震驚。而志願團體的得悉趙主賓的恐怖行徑後，擔心孤兒院內有孩童受傷害，本月23日已火速報警。

威脅受害人拍攝露面裸照 在聊天室瘋傳

綜合媒體報道，Telegram「N號房」案件自2018年12月開始，由綽號為「博士」的20多歲主腦與13名共犯，創建私密聊天群組，以各種理由誘騙受害者拍攝露面裸照，再威脅對方拍攝淫穢影片或照片，並將相片傳送到不同的聊天群組。

受害女學生被迫用刀在大腿刻上奴隸二字，以針穿乳頭、以刀或剪刀等危險物品自慰，將幼蟲放入生殖器官，甚至有強暴女性的直播等。聊天室內流傳女學生的個人資料，嫌疑犯並表示，若少女試圖逃跑，會公開她們所拍攝的照片及影片。當中，影片吸引多達26萬人曾加入群組成為會員，單計最多人的群組便有2.35萬人。

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責任編輯：梁節儀