【走出抑鬱】張繼聰10年前患抑鬱症　阿聰走過人生低潮享家庭享福

▲ 10年前患抑鬱症萌自殺念頭，張繼聰走過人生低潮享家庭樂。

昨天（3月23日）是張繼聰與謝安琪的女兒張靖（Karina）的3歲生日，張繼聰於個人社交平台貼出愛女的相片，一副有女萬事足的模樣。

現在的阿聰事業、家庭兩得意，其實他跟太太謝安琪也經歷過不少少風風雨雨，10年前阿聰因飽受負面新聞困擾，壓力爆煲患上抑鬱症，更曾萌生自殺念頭，幸最後走出抑鬱陰霾，現在過著幸福又積極的生活。

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▲ 24孝爸爸一收工就趕回家為女兒慶生。（IG截圖）

張繼聰曾患抑鬱症

張繼聰昨日在於facebook貼出女兒張靖的照片，留了一句Happy Birthday給女兒，另外於IG限時動態寫道：「工作完成，返屋企同妹妹慶祝。」，原來他收工趕返家跟女兒慶祝3歲生日。

張繼聰一直很疼錫女兒，不時於社交平台分享跟張靖的生活點滴，他跟謝安琪結婚13年，常常於IG大晒家庭幸福，令人羨慕，其實張繼聰熬過艱苦日子，10年前更曾患上抑鬱症。

2007年1月張繼聰跟謝安琪結婚，同年誕下兒子張瞻，由於當時張繼聰事業發展麻麻，反而太太謝安琪比他紅很多，令他常常被取笑為「軟飯王」及「廢柴老公」，承受壓力已大，加上謝安琪跟陳奕迅爆出緋聞，接連負面新聞令阿聰壓力爆煲，最終患上抑鬱症。

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▲ 張繼聰曾因負面新聞困擾，壓力爆煲患上抑鬱症。（instagram圖片）

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於2017年，張繼聰於個人IG自爆在曾患抑鬱症，透露當年更曾因病猶豫是否出席《2009年度叱咤樂壇頒獎典禮》，但為了最愛的太太，決定帶病出席，見證太太奪得女歌手銀獎。

張繼聰當時承受的壓力好大，他曾透露每次行過報紙檔，都擔心自己又上封面，最嚴重之時，是每次聽到太太唱歌都會感頭痛，所以某段時間完全不聽收音機，很怕聽到太太的歌聲。

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▲ 張繼聰經常分享與女兒相處的趣事。（instagram圖片）

張繼聰曾說：「記得頒獎禮朝早，我出發前好緊張，要食定藥先去到。當晚睇到老婆好好成績，台下攝影機就拍住我，當時內心好矛盾好複雜，擔心聽日肯定又俾人寫我好渣冇獎......」

患病期間，張繼聰有尋死的念頭，當時他跟朋友交低身後事，「無論如何努力都改變不到人家對我睇法，我覺得好氣餒，好攰！於是我有一個念頭，想了結自己生命，當時我傳訊息給一位我最好朋友，跟他講我走了之後，希望可以Take Care我的家人，然後我做了所有步驟...」幸好張繼聰懸崖勒馬，沒有自尋短見。

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▲ 張氏一家四口非常溫馨。（instagram圖片）

至2012年他轉戰電視圈，演出不少TVB劇集，事業亦漸見起色，於《老表》系列中展現其喜感，2015年於劇集《收規華》更擔任男一，現在成搶手電影男演員。

事業發展理想，家中亦添一位新成員，小女兒張靖（Karina) 於2017年3月23日出世，而太太謝安琪曾有段時間暫別樂壇，而張繼聰肩負養家的責任。

而這位好爸爸、好老公經歷過抑鬱症的煎熬後，亦學懂樂觀積極的生活態度。