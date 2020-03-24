【齊心抗疫】科大研新系統設邊境檢發燒旅客　熱成、彩色圖像合二為一

▲ 科大近日研發「智能發燒偵測系統」，將熱成圖像和彩色影像合二為一，提升行動效率。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎全球肆虐，香港輸入個案急升，入境體溫檢測為第一重把關。機電署與科大合作，在機場、港澳碼頭、西九高鐵站及多個陸路口岸，從1月下旬起設置16套由科大獨創的「智能發燒偵測系統」，部分現轉移至政府總部、立法會等。新系統利用人工智能、實時追踪，在同一屏幕上，有發燒徵狀的人士會被標記於紅框內，並即時發出聲響，以助檢疫人員即時辨認，大大提升傳統方式的效率。

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科大工業工程及決策分析學系教授蘇孝宇解釋指，傳統的體溫檢測系統設有熱成圖像和彩色影像兩個屏幕，檢疫人員往往需於極短時間內靠肉眼判斷熱成圖像色差，並於兩個屏幕中找尋疑似發燒旅客。

而科大研發的「智能發燒偵測系統」則是以人工智能與深度學習為基礎的系統，以進行獨創的「視覺還原」技術，即使被檢測人士正佩戴口罩，或被物件遮擋4分3的面部，仍能準確探測人臉及進行熱感偵測，而由於系統依賴電腦運算，如距離及背景中熱力來源等環境因素，及具自我學習功能，檢測結果亦更為準確。

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蘇孝宇續指，新系統有效探測範圍能達10米，人數覆蓋至100人，在屏幕上，有發燒徵狀的不適人士會被標記於紅框內，系統亦會發出提示聲響，以協助檢疫人員作即時辨認，既能提升行動效率，亦能減省人手。

另外，此系統建立於大數據分析的跨平台數據庫上，讓不同地區的裝置能夠組合成一個更大的網絡，從而可更容易追蹤到疑似發燒人士，蘇孝宇強調，系統不會保留任何個人資料。

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研發成本及時間方面，蘇孝宇透露，此系統是為一個2017年已完成的智能運輸大數據平台計劃之延續，有關計劃獲創新及科技基金與泰雷茲集團贊助，研發成本為數百萬元，當時計劃只於啟德郵輪碼頭及香港國際機場進行試驗，故團隊在1月下旬，能迅速在6日內於機場、港澳碼頭、西九高鐵站及多個陸路口岸配置16套偵測系統，有關系統其後亦於早前公共服務恢復期間，從已關閉的口岸轉移至政府總部、立法會綜合大樓及稅務大樓等地應用。

蘇孝宇又指，科大校園內亦設有3部同樣系統，採用的熱成圖像探測器每部為數萬元，而在1月下旬於各出入境口岸設置的16套偵測系統因規格更高，故每部熱成圖像探測器成本更高，約10至20萬，由政府斥資。

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記者：鄧凱文、林洋