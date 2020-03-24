3賊持刀棍行劫Hermès手袋網上賣家　一刀賊被擎槍警制服

▲ 葵青警區副指揮官姚永勤署理高級警司指，一名警長曾拔槍制服刀匪。

賣家網上出售價值39萬元名牌Hermès手袋，招來賊匪；昨（23日）相約在葵涌面見交收時，被3名持刀棍男子企圖搶劫，幸遇巡邏便衣探員聞呼救聲馳馳至，追及一名持刀賊圖反抗，被探長拔佩槍警告制服拘捕。事主手袋力保不失。

葵青警區副指揮官姚永勤署理高級警司指，被捕男子姓林（19歲），報稱無業；警方現仍追緝與他一同行劫在逃2名同黨。3人疑有黑社會背景。

據悉，遇劫賣家為一對許氏姊妹，分別46及45歲，以及他們一名姓黃(53歲)男性朋友，早前許氏姊妹在網上放售其一個藍色Hermès手袋，經與買家一輪議價，定下39萬元成交，相約到葵昌路9號對開進行交收。

至晚上7約定時間，突然3名穿黑衣，戴口罩及鴨舌帽男子走近，拿出刀棍向事主施襲，並肆機搶走手袋，許氏姊妹呼救，驚動在附近巡邏2名的便衣警長和警員，即加入追截，至葵榮路及葵涌道交界截停一名刀匪，並將其拘捕。其餘2名年約20歲同黨則逃往葵秀路及青山公路，失去蹤影。警方現通緝在2名在逃男子，身高約1.7米，身材瘦削。案件現交由葵青警區重案跟組。

姓黃男事主疑在與賊人糾纏間手指受傷，事後需送院治理，並無大礙。

姚永勤表示，葵涌警區今年行劫案件有明顯上升，由去年（2019年）全年3宗，今年至3月24日已發生12宗，其中8宗已被偵破。警方已進行多方面防罪工作，包括派員加強巡邏，今次亦是便裝警員在巡邏期間成功拘捕賊人。他重申，行劫是嚴重罪行，一經定罪，可被判終身監禁，呼籲不要以身試法。

記者：廖傑堯