【IB攻略】考試取消應該如何做？　IB專家提供3個方法拆解

▲ IB專家呼籲學生別因考試取消就放鬆心態。（iStock圖片）

為了保障學生健康安全，IB官方取消了2020年的IB大考，影響全球20萬的考生。香港每年都有大概2000名考生應考，大部分都是筆者教育中心的學生，內部成績差的學生更加感到前路茫茫。筆者希望今次專欄可以為各位讀者解答有關問題。

校內成績定奪未來

IB分數會怎樣計算是其中一個大問題，因為沒有了IB大考，即是沒有了一個客觀的考試標準，所以校內成績將會定奪學生的未來。校內成績包括出爐的預計分，IBDP第一年的考試成績，內部評核（Internal Assessment)，Extended Essays（EE）和 Theory of knowledge（TOK）等。

另外IBDP第二年的模擬考試可能亦都會計算在內，所以同學的預計分不是最後分數，是有變數的。至於有關第一年考試佔分比重較多，還是第二年多，筆者認為後者比重較高。原因無他，因為題目多了，範圍廣了，更加能反應學生能力。

IB分數不如理想怎麼辦？

萬一學校評估的分數低過大學的條件取錄，大學將會取消你的入讀資格。不過同學不需要擔心，因為還有方法拆解。

1. 要求校方提供模擬考試

同學可以詢問校方可以給你一個模擬考試，用這個新的考試嘗試拉高分數，原因是內部評核的分數不夠客觀，亦都抹殺了學生後段的努力，筆者HKExcel教育中心出來的學生真的有很多本身只有26-27分，最後IB考試奪得34分或以上，進步可以是10分，但是學校肯定不會將你的預計分貿貿然提高10分，除非學生能夠證明自己的能力。所以筆者才苦口婆心勸籲各位同學，一定不能鬆懈。

2. 報考11月IB考試

當然還有Plan B，不是每間中學都會給同學一個機會，沒有辦法之中的辦法就是要求學校辦理11月的IB考試。因為每年IB考試都是在5月，或者11月舉行。今年5月不行，同學可以嘗試11月的考試，嘗試和你的IB Coordinator 安排。

大學條件取錄事先通知

由於同學可能重考11月IB考試，非常重要的一點就是，一定要事先通知大學可否延長你的取錄期限。因為本身預計分差的學生，可能因為個人陳述，學業其他領域標青，得到大學的青睞，才可以拿到條件取錄。

不過，今次IB考試取消了，同學以前的預計分不高，就很可能失去了取錄。所以筆者強烈建議各位同學，儘快電郵大學-那些給你條件取錄的，拿到延期的Approval，這樣你 11 月的考試就可以有明確的目標去戰鬥。

文章獲HKexcel IB Specialist授權轉載。

撰文：Ryan & Edward HKexcel IB Specialist創辦人