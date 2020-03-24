【新冠肺炎】港府擬領酒牌食肆酒吧禁售酒　業界憤斥禁酒不代表解決問題

▲ （經濟日報資料圖片）

港府昨日公布擬修例就領有酒牌的酒樓、酒吧及會社，禁止出售或供應酒類飲品。酒吧及中小企食店業界直斥對措施感憤怒，是向酒吧業界「開刀」，質疑未有管制食肆聚會，亦無補貼方案；又相信措施下將有逾半酒吧結業。

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香港酒吧業協會副主席錢雋永接受電台訪問時批評，業界昨日才得悉措施，感到譁然及「離譜」，認為欠缺諮詢是不尊重業界，做法是向酒吧業界「開刀」、決定毫不合理亦欠公平，令業界「嚇了一跳」及反感。

他又質疑酒樓可容納數百人，亦屬疫情傳播高危地方，惟當局未有限制食肆營業，更未有相關防疫要求，同時不滿政府無補貼方案，認為政府應帶領不同業界抗疫，而非由業界主動行前一步。錢雋永指出，酒水是酒吧主要收入來源，估計新措施一旦推行，至少一半酒吧會結業。

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中小企食店聯盟召集人林瑞華亦稱不少業界對措施感憤怒，形容是「忍無可忍」，認為政府無做好封關，令帶病者傳播病毒予他人，禁止賣酒不等於解決問題，反將問題轉移予飲食界。

他表示，酒吧一時三刻很難轉型，現時生意差再禁止賣酒，相信一半以上酒吧會「即時捱不住」，認為政府不如「一刀切」，要求業界停業14天，並參考英國代支八成薪金及賠償租金。

餐飲業組織「稻苗學會」主席黃傑龍則形容有關措施似是「散彈槍」，未能正中紅心，認為飲酒與疫情無直接關係，超級市場仍能賣酒，不明白禁止賣酒如何幫助疫情；又質疑政府未有全盤計劃，未有提及時限，禁止賣酒14天與禁止半年甚至9個月，分別及影響會很不同。

他又認為，倒不如整個飲食業界一同辛苦暫停14天，之後可以回復正常生活，否則問題拖下去，業界又要繼續交租支薪 ，與政府措施互相矛盾。至於賠償問題，他表示，業界當然希望政府有合理幫助，例如參考英國代支薪金，或讓業主免部分租金。

責任編輯：陳正怡