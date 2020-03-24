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【法證先鋒IV】李施嬅海俊傑感情起波瀾　連環謀殺案Dr.Man摯愛遇害

娛樂 17:45 2020/03/24

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

誰會是下一個受害者？

TVB大熱劇集《法證先鋒IV》本周踏入結局篇，一眾主角的感情何去何從亦將有定案。TVB早前釋出《法證先鋒IV》結局周預告，當中一幕，法醫Dr.Man（李施嬅飾）與Stan（海俊傑飾）難得有進展卻再起波瀾，而且Dr.Man更將面臨摯愛離世，在手術台上強忍淚水為死者找出真相。

昨晚（3月23日）《法證先鋒IV》劇情講到，高安（黃浩然飾）高靖（朱晨麗飾）經23年後終尋回大妹高善（張曦雯飾），高善卻捲入袁生袁太的兇殺案中，最後經高安高靖協助後找出時間證人洗脫嫌疑。高善接受心理治療，終記起6歲前的記憶，3兄妹團聚。

但另一邊廂，Dr.Man與Stan的感情漸厚，Stan不時向Dr Man表達心意，但Dr Man一直稱要時間再作考慮。但在預告片中又見二人吵架，情海繼續翻波。

秋姐最大的心願是看到二人在一起。（Instagram圖片）

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Dr.Man與Stan情愛翻波

在接下來《法證先鋒IV》的劇情，Dr.Man與Stan得知患有初期老人癡呆症的秋姐（謝雪心飾）離開老人院，緊張尋找，但原來秋姐只是替Dr Man買禮物。秋姐向二人訴說心願，二人的回應令她欣慰。

秋姐指，Dr.Man與她已死去的家姐聞家祈越來越似，可是Dr Man亦發現Stan仍對家姐念念不忘，不禁懷疑他對自己的情感，故起衝突。

Dr.Man面臨摯親離世

此外，在明天（3月25日）播出的第28集，娟姐（羅蘭飾）在婚紗騷表現失準被羅清秀（李綺雯飾）責罵，高善挺身維護，卻因與清秀爭執並被誤傷。

可是不久之後，清秀被發現伏屍試身室內，死狀與袁太雷同，更駭人的是，秋姐竟也一同遇害！

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秋姐遇害，Dr Man崩潰。（《法證先鋒IV》截圖）

在面對與Stan的感情不知何去何從時，Dr Man最親的秋姐竟在此時離世，一時間陷入崩潰邊緣，而她更要冷靜地為秋姐驗屍解剖，找出連環兇殺案的主謀。

究竟Emma是否殺袁氏夫婦的真兇？詳情請按此

更多《法證先鋒IV》報道請睇：http://bit.ly/2x49hBh

撰文 : TOPick 柴犬出動

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