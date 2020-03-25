成立義工團體籌款開設非牟利洗腎中心 退休港大人林淑棠：快樂來自服務別人

▲ 林淑棠十分鼓勵年輕人參與義工服務，因為可以學習到怎樣和人溝通、策劃及訓練領導才能。（黃建輝攝）

林淑棠（Ivy）外表穩重，但她說不止一個人曾形容她很大膽。「因為我既不是醫生又非護士，卻籌辦了一間洗腎中心！」成立了8年的「愛心力量中原慈善洗腎中心」位於灣仔，以非牟利性質營運，而這只是林淑棠逾20年慈善事業的其中一環。



62歲的她剛榮休，之前的正職是香港大學醫學院內科學系行政經理。林淑棠是義工團體「愛心力量」的主席，成立逾20年來，以在內地建校助學為主，但2012年她卻成立了一所非牟利的洗腎中心，收取較私家醫院低廉得多的費用（現時每次洗腎收費$1,250），為本港需要洗血的腎衰竭病人提供多一個選擇。



Ivy在加拿大取得工商管理學士學位後，於1985年回港。她有一段時間晚上在明愛成人夜中學擔任兼職教務主任，日間則在九龍塘幼稚園當副校長。由於有志於教育界發展，便到港大進修教育文憑。

服務港大30年



89年，Ivy轉到港大機械工程學院兼職，當行政主任，開始了她和港大的30年緣份。一年後，她投考港大醫學院內科學系的全職行政主任，成功入職後，時刻不忘增值的她，95年又以兼讀形式在城市大學修畢語言及法律文學碩士。



Ivy稱其工作擔子不輕，要同時兼顧港大醫學院的內科學系，以及瑪麗醫院內科部的行政管理，涉及人事管理、財務管理、設施管理等，管轄秘書、文職人員、清潔工等近40人。



回望這份做了近30年的工作，Ivy觀察到隨着大學及醫院管理局的改革，醫生近10年面對的工作壓力與日俱增，而她和部門的行政工作也比以往繁複。



不過，Ivy也感恩在工作上獲益良多︰「系主任每隔數年會轉換，而我就有機會在不同教授身上學習到管理技巧，他們的愛心及視野，都對我有很大影響。也慶幸上司都給我空間發揮財務和管理的知識，我可以在工作中學習到醫療管理，而這一科在香港是讀不到的。」

▲ 林淑棠領導的「愛心力量」，早年主力為內地建校籌款。（被訪者提供）

在社區發揮愛心力量



另一方面，大學的工作時間穩定，就令Ivy有更多空間實踐夢想。「在加拿大讀書時常面對寒冷天氣，令我想起中國山區學童的艱苦，所以一直希望可以為他們做一點事。到我加入大學工作，更察覺到教育對一個人的成長有莫大影響。」碰巧她在一個領袖課程上認識了多位志同道合的朋友，於是便在98年成立了「愛心力量」。



此義工團體透過街頭籌款、月餅義賣、慈善晚會、步行籌款等，至今在全國13個省份籌辦及資助了近100間小學，以及圖書館、籃球場等。而十多年前天水圍一宗倫常慘案，就觸發她把義工團體的服務，延伸至關懷本地的基層家庭。



至於成立洗腎中心，Ivy指其實是一位港大泌尿科的醫生及一位洗腎機供應商，見她建校有成績而提議她籌辦。該醫生告訴她，2010年本港腎衰竭病者已接近1萬人，而每年約有1,000個腎衰竭的新症，但因資源所限，公立醫院應付不了如此多病者，他們惟有轉到私家醫院洗腎。



她說︰「當年私院洗腎一次，最平都要數千元，一星期至少洗腎兩次，即是至少都要二萬多元一個月！我知道很多腎友，為了支付洗腎的高昂費出，不惜要賣鋪、賣樓。我想自己的醫療管理知識，若不應用於社會上，便沒有價值了，於是大膽應承對方，但那刻我連一元都未籌到。」



山區建校，一般需要籌款十數萬元，但當時每部洗腎機已要15萬元，開設洗腎中心更需要上500萬元，如何籌錢？「我們做了很多街頭義賣、步行籌款，幸好得到不少個人、團隊和公司的捐助，但我們都只是籌得200萬元。」

把知識傳遞下去



Ivy稱，幸好後來遇上施永青，她遞上詳細計劃書再親自推銷後，終獲得「中原慈善基金」的300萬捐款。之後，她就忙於選址、採購儀器、招聘人手，到訪香港的洗腎中心了解運作外，也到過日本、廣州、上海考察。

視德蘭修女為榜樣的Ivy說︰「我的快樂主要是來自服務別人，如探訪長者，看見他們感受到關懷，我自己也感到開心、滿足。」



過去數十年來都習慣了同一時間應付讀書、工作，又或者是打兩份工的Ivy，對於退休後的生活有何計劃？她笑說︰「本來我也打算一退休即巡迴到訪我們曾捐助的學校，但由於早前接到一個新成立醫療集團的邀請，當行政管理顧問，而我又想把知識傳遞下去，所以就接受了，朋友都笑我是『不退不休』一類人。」

退休理財買保險為主



在理財方面，林淑棠是十足穩陣派。「我第一份工時已經買保險，至今買了多份不同類型的儲蓄保險、醫療保險，作分散投資。記得10年前，大學有個教授退休時同我說，女性平均活到87歲，所以我們這一代要預備可活到100歲，要有足夠退休儲備。」



Ivy說大學的退休金，她用了部分做定期儲蓄收息，加上生活素來簡樸，她相信可應付未來生活所需。

▲ 愛心力量中原慈善洗腎中心有9位全職護士、1位駐中心的工程師，日常運作則由護士長負責。（黃建輝攝）

盼能籌辦第二間洗腎中心



林淑棠表示，目前香港有6所非牟利的洗腎中心提供洗血服務，以規模來說，共有21座血液透析儀器的「愛心力量中原慈善洗腎中心」，是全港第2大。



「中心在2019年，提供了9,834次洗血服務給腎衰竭病者。目前服務90名腎友，已經額滿，而等候名單上尚有30人。」因此她的願望是多籌辦一間洗腎中心。「不過選址有很多考慮，因為每次洗腎要4小時，腎友身體較虛弱，所以要交通方便，而大廈的升降機也要夠空間方便輪椅人士出入。」



她表示已經常留意有沒有空置學校，又曾去信去地政署查詢會否有地方可改建為洗腎中心，無論如何，目標都是幫助更多病人，為他們提供更加專業的洗血服務。

記者：胡慧雯