【齊心抗疫】疫情下備戰DSE 港大推靜觀資源套供考生減壓

▲ 港大推出資源包，供應屆DSE考生及學生練習靜觀，紓解壓力。（資料圖片）

新冠肺炎疫情肆虐，應屆中學文憑試（DSE）考生更要邊抗疫邊備戰考試。由港大社會科學學院主辦的賽馬會「樂天心澄」靜觀校園文化行動設計一套「學習減壓學靜觀」資源套，鼓勵DSE考生和一眾學生創造靜觀的空間以調節情緒，減少壓力。

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資源套包括資源手冊、一段解釋壓力反應的影片和兩組分別約5分鐘和10分鐘的靜觀修習指導音頻，學生可於網上免費下載。修習内容包括花瓣練習、三步呼吸空間、靜觀伸展、靜觀步行、靜觀呼吸、靜觀身體、身體掃描和友善練習等，適合同學在長時間溫習、試前失眠、在試場等待派卷、放榜前憂慮成績和前途等情況下，透過靜觀修習來減壓，照顧身心。

▲ 「學習減壓學靜觀」教導學生壓力來源及反應，亦教導學生運動及呼吸，以達到靜觀效果。（資源手冊截圖）

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賽馬會「樂天心澄」總監兼香港大學社會科學學院教授林瑞芳表示，學生在面對公開考試時感到疲憊焦慮是人之常情，今年再加上對疫情的憂慮，無論對學生、家長和老師來說，都是一項挑戰。他鼓勵同學面對壓力或心感彷徨時，嘗試修習靜觀，讓心靜下來，以清晰頭腦、靈活應變。

「學習減壓學靜觀」資源套

中文手冊及廣東話指導音頻

「『疫』境中的靜觀空間」資源套

中文手冊及廣東話指導音頻

英文手冊、普通話及英文指導音頻

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責任編輯：徐紹軒

▲ 港大推出資源包，供應屆DSE考生及學生練習靜觀，紓解壓力。（資料圖片）