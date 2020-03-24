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【新冠肺炎】留學生違反隔離令戴手帶外出　英國升學顧問：嚴重會被剝奪學位

親子 15:20 2020/03/24

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

新冠肺炎在全球肆虐，疫情掀起留學生逃亡潮，留學生紛紛撲機票回港。政府早前宣佈，從3月19日凌晨零時起，所有入境人士須接受強制家居檢疫14天以及帶上監察手帶。近日網民不斷發現，有不少留學生回港後違反隔離令剪斷手帶、外出用餐，甚至有網民發現山頂年輕男女無視隔離令，戴監察手帶，看似落街打籃球。

升學顧問中心英識教育執行董事陳思銘向TOPick表示，英國各大院校得悉香港留學生違反隔離令事件，正研究就事件記錄處分，只要提供有效的證據，學生行為惡劣又嚴重的話，學校可以即時解除學位。

英國升學 - Britannia StudyLink - 英識教育在其facebook專頁表示，英國小學，中學，大學陸續出Warning給香港學生，嚴重警告，若違反隔離令，將會受到紀律處分，會被剝奪學位甚至簽證。

【社區播毒】再有留學生疑違反家居檢疫 IG上傳戴監察手帶用膳相片

升學顧問中心英識教育執行董事陳思銘向TOPick表示，英國各大院校得悉香港留學生違反隔離令事件，正研究就事件記錄處分，只要提供有效的證據，學生行為惡劣又嚴重的話，學校可以即時解除學位，

這是極自私的行為，不只是單單不能回到英國，被人知道你教人剪手帶，最高罰款為2萬5千元及監禁6個月。

【隔離令】年輕男女戴監察手帶山頂打籃球　林鄭：警方已尋獲相關人士

責任編輯：黃存新

海外升學 英國 新冠肺炎

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