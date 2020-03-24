【隔離令】返港留學生違隔離令　升學顧問：英院校正研究處分嚴重可解除學位

▲ 英識教育執行董事陳思銘日前在社交平台上發帖指，英國各大學院都知悉有從外地返港留學生違反隔離令，正研究處分。（資料圖片）

武漢肺炎疫情蔓延全球，港府上周四（19日）起要求從外國抵港人士強制檢疫14天，並戴上電子手環作監察，惟近日屢見疑似違反隔離令的人士，包括從外國返港的留學生。有升學顧問指「壞事傳千里」，事件已引起英國逾百間中小學及大專院校關注，「（院校）研究如果學生違反隔離令，以及提供到有效證據，學校將會記錄處分、嚴重嘅可以解除學位」。

英識教育執行董事陳思銘日前在社交平台上發帖呼籲各位留學生切密違反隔離令，「呢個係一種極自私嘅行為，唔好話遲啲連英國都番（返）唔到，被人print screen（截圖）你教人剪手帶，違反隔離令最高可判處罰款2.5萬元及監禁6個月。」

其後他再發帖指，有許多留學生都有遵守隔離令，「就係小撮人，小小嘅Foolishness（愚蠢），影響大家對留學生嘅觀感。」並呼籲學生遵守隔離令，「你哋細細個身體好未必驚，有好多人有長期病患，有時候有啲事，你以為好小事，但結果真係會累到人哋嘅一生。」

陳思銘接受TOPick訪問時解釋，按英國院校的入學條款，有註明當留學生在返港放假期間行為不檢（misconduct）、甚至犯法，校方有權解除留學生的學位，校方亦可拒絕Sponsor（或稱擔保）學生的簽證。

他批評目前港府的隔離令措施未夠嚴厲，「（違反隔離令）得warning letter（警告信）都唔會驚，要有後果先會驚」。他亦不怕「打爛自己飯碗」，有向英國多間院校發電郵講述事件，已引起過百間英國中小學至大專院校的關注，包括英國名牌中學Oxford International College（英國牛津國際公學）及Bilton Grange（雷普頓學校）等。

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責任編輯：馮琪雅