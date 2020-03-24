【新冠肺炎】世衞指未有證據布洛芬加重新冠患者病情 布洛芬與撲熱息痛的區別

▲ 常用於消炎止痛的藥物可分為兩類，分別是撲熱息痛及非類固醇消炎止痛藥。

新冠肺炎疫情擴散全球，法國衞生部部長早前含有布洛芬（Ibuprofen）成份的止痛藥，會令新冠肺炎患者病情惡化，但世衞又指目前未有證據證明布洛芬會令病毒惡化，使外界再次掀起對消炎止痛藥的疑慮。

根據衞生署藥物辦公室資料顯示，常用於消炎止痛的藥物大致可分為兩類，分別是用於止痛退燒撲熱息痛(Paracetamol)及非類固醇消炎止痛藥 (NSAID=Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs)，後者常見藥物常用的藥物有「布洛芬」(Ibuprofen)、吲哚美辛 (Indomethacin) 及萘普生 (Naproxen) 等。

市面上不少藥物都有撲熱息痛或布洛芬成分，但當中的區別及副作用，又知道多少。

撲熱息痛

主要適用於普通痛症，包括頭痛、肌肉痛、骨關節疼痛等，並具有退燒功效，但沒有消炎功效，藥效相對非類固醇消炎止痛藥會較弱。

撲熱息痛亦會較少引起胃部不適，而經由肝臟代謝，正常劑量下不會傷肝腎，但服用期間應避免飲酒，以免增加肝臟負擔，長期或過量服食則會損害肝臟。

現時成年人每天最多可攝取4,000mg的劑量，以每粒500mg計算，每天最多服食8粒。

布洛芬等非類固醇消炎止痛藥

具消炎、止痛的功效，亦能退燒，常被使用於受傷引起的肌肉發炎、退化性關節炎、類風濕性關節炎、痛風、坐骨神經痛等症狀上。常用的藥物有布洛芬(Ibuprofen)、吲哚美辛 (Indomethacin) 及萘普生 (Naproxen) 等。

副作用方面，有機會引致腸胃不適、出血，甚至胃潰瘍等。患者須經醫生處方才可服藥，而服藥時應於飯後或與「制酸劑」胃藥一同服用。

懷孕期或哺乳期之婦女及消化性潰瘍患者，忌服此類藥物。服藥後若發覺大便稀爛及呈黑色，或有嚴重頭痛、肚瀉、眼部浮腫，或皮膚出現紅疹等副作用，應立即找醫生檢查。

▲ 崔俊明表示，目前未有臨床證據顯示，布洛芬會令讓病毒更易感染人體細胞加劇病情。（資料圖片）

未有證據顯示布洛芬令新冠病毒惡化

對於含有布洛芬（Ibuprofen）成份的止痛藥，會令新冠肺炎患者病情惡化的說法，世界衛生組織發言人表示，已注意到使用消炎止痛藥物（例如布洛芬），來治療發燒的新冠肺炎患者時引起的憂慮。惟目前未有公開的科學證據證明布洛芬會令病毒惡化。

美國食品藥品監督管理局也指，目前仍未有含「布洛芬」的非類固醇消炎藥物會令新冠肺炎惡化的科學證據。不過，根據英國《The Independent》報道，英國國民保健署（NHS）表示，目前未有足夠證據顯示布洛芬會導致新冠肺炎病情惡化；也無確鑿證據顯示，服用布洛芬藥物會對其他呼吸道疾病帶來危害。不過，在有更多證據前，NHS建議最好服用含撲熱息痛的藥物。

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責任編輯:羅嘉欣