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【神父的愛】確診意大利72歲神父轉讓呼吸機予年輕病患　數日後病情惡化終不治

健康 17:24 2020/03/24

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

轉讓呼吸機予年輕病患，72歲神父病情惡化終不治。

面對新冠肺炎的嚴峻疫情，意大利一名天主教神父發揮他的大愛。意大利72歲的神父貝拉德利（Don Giuseppe Berardelli）將教區為他購買的呼吸機，轉贈另一名比他年輕的新冠肺炎患者，神父最終於數日後不治，遺愛人間。

位於意大利貝加莫省的一個小鎮卡斯尼戈（Casnigo），有一位名為貝拉德利（Don Giuseppe Berardelli）的神父，早前因為不幸感染了新冠肺炎，教區為他購入一部呼吸機，希望幫助他紓緩病情、維持生命。

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但大愛的神父日前決定把呼吸機轉贈予一名素未謀面的病人，對方比神父年輕。當神父放棄使用呼吸機後，病情急速惡化，並於數日內不治離逝，終年72歲。

另一名神父馬丁得知此事後，在社交網站twitter分享事件，並引用聖經金句讚嘆神父貝拉德利的偉大：「人為朋友捨棄生命，人的愛心沒有比這更大了。（約翰福音15:13）」

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意大利於3月開始疫情大爆發，截至今日為止已有超過6萬3千名確診者、逾6千個死亡個案，另外有至少23名醫護人員殉職。

責任編輯：王俊賢

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