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【醫生殉職】29歲年輕醫生為抗疫沒法探望父母　穿防護衣連續工作35天過勞亡

親子 16:49 2020/03/24

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

29歲醫生連續工作35日過勞病逝。

新冠肺炎疫情肆虐，不少醫護人員都忙得焦頭爛額，沒有時間休息，湖北有年僅29歲醫生，在抗疫前線工作35天，近日突發腦血管疾病病逝。作為家中獨子，該醫生原打算在過年期間回鄉陪伴年邁父母，不料疫情來襲，他主動請纓，最終在一線工作中倒下。

湖北枝江市人民醫院麻醉科醫生董天為家中的獨子，有一個結婚3年的妻子，未有小孩。原本農曆新年期間他打算回鄉陪伴兩老，不料疫情來襲，他就改變計劃投身抗疫一線。

【醫生殉職】急症醫生染新冠肺炎離世　子女淚崩︰爸爸永不言休是英雄

連續工作35日

他自1月26日起在發燒門診工作，日夜都穿著密不透風的防護衣，無法吃喝、去廁所，連續診治數十名病人成為常態。高強度的工作令董天體力透支，呼吸感到困難，感到胸悶，說話亦費力。

他在2月29日開始因頭痛頭暈，向發燒門診報告，當時他已經出現口齒不清、左側肢體肌力下降等症狀。經過多日搶救，他最終在3月21日離世，終年29歲，而原本3月27日就是他的30歲生日，可惜都無緣度過。

董天死後他的同事和同學發文哀悼，「你走了，我吶喊地說，你還活着」、「疫情走了，你也倒下了，多希望一切不是真的。」

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責任編輯：林愛娜

正能量 家庭關係 醫生 新冠肺炎 湖北省 疫情 武漢肺炎

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