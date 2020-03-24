【新冠肺炎】新增30宗確診　黃竹坑派對及蘭桂坊音樂群組感染人數增加

▲ 愉景灣婚禮累計9人確診。

新冠肺炎疫情（新型冠狀病毒COVID-19）持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午公布本港最新疫情，其中多個感染群組確診病例增加，新增30宗個案，其中19人曾外遊，涉12女18男，其中兩位是學生，也有人曾到過澳門，調查是否屬本地或者外地感染。確診者包括國泰空姐及導遊。

【新冠肺炎】戴電子手環石門用膳13歲少女已尋回 被送往火炭駿洋邨檢疫

【隔離令】荃灣家居檢疫人剪手帶落街食車仔麵 相識女路人見狀舉報

張竹君指出，新增的感染個案中，涉及多個群組，包括蘭桂坊音樂群組，涉及6人。另有黃竹坑百人派對，一名49歲男人確診，入住伊利沙伯醫院。另外愉景灣婚宴的感染群組擴散，涉及一名33歲男患者，他出現發燒、喉嚨痛等徵狀，也在伊利沙伯醫院接受隔離治療。她指出由於涉及多個群組，需要進行個案追蹤，其中有3宗是沒有特別的緊密接觸者，需要了解他們受感染的途徑。

愉景灣婚禮累計9人確診

除今日確診的33歲男患者外，「愉景灣婚禮」感染早前已有8名人士確診（第191、233、237、253、258、259、287及295宗)，包括新郎、新娘母親、朋友等；而日前確診第237宗29歲女性朋友，其2名家庭密切接觸者亦確診（第303及304宗個案）。

張竹君日前提及，第191宗確診的34歲女子曾於3月14日到愉景灣酒店出席婚禮，婚禮共有80幾位賓客參加，為露天婚禮，當中有2人曾與第191宗患者接觸後確診，分別是第223及第237宗個案。另外，婚禮新郎剛從渡蜜月回港，入境時於港口衞生部，報稱不適。

217號確診個案發病後至少三天往中環消遣

回顧至今三百多宗確診，多名患者曾流連蘭桂坊，其中第217號個案行程最「緊密」，35歲男患者病發後，仍至少三天往中環消遣，足跡遍及蘇豪區、蘭桂坊一帶，去過中環6條街，「轉場」玩盡9處場所。該名患者的病發經過，即睇：【新冠肺炎】男子病發後照落SOHO蘭桂坊 3日內不斷「轉場」玩盡9處中環場所

記者：伍瑋瑋、蘇文軒