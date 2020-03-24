【現代魯賓遜】獨居孤島31年無懼疫症　意大利老翁︰我住在全球最安全地方

▲ 意大利一位老翁獨居孤島31年，他指自己住在全球最安全的地方，不害怕疫情。

在新冠肺炎疫情下，各國官員及醫護都呼籲大眾留守在家，減少外出，也有外遊歸國人士需自我隔離14日。在意大利就有一位老翁獨居孤島31年，他指自己住在全球最安全的地方，不害怕疫情，更分享在家解悶方法。

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，現年81歲的Mauro Morandi曾任老師，他於1989年試圖從意大利航行到波利尼西亞時，偶然到達了意大利布德利島（Budelli Island），隨即愛上小島清澈見底的海水和美麗的日落。自此他決定留下來，成為這個小島唯一的居民，一住便是31年。

▲ 81歲的Mauro Morandi獨居意大利小島31年。（相片來源︰Mauro Morandi fb）

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意大利最安全小島

Mauro最近在居住的隱世小屋中，留意著新冠肺炎疫情發展，了解意大利及世界各地的情況。他自言住在小島上感到安全︰

我住在全球最安全的地方，並不害怕。這個島沒人降落，甚至看不到有船駛過。

他的家人和朋友大多居於意大利北部摩德納（Modena），是意大利疫情最嚴重的其中一個地區，他們正面臨艱難時期。自疫情爆發以來，他的生活沒有大變化，只是由於政府因應疫情的管制，他現在需等待較長時間，才有人帶食物給他。

▲ Mauro偶爾會接受傳媒訪問。（相片來源︰IG @maurodabudelli）

這亦意味零星的遊客探訪亦停止，多年以來，他已習慣與小島一日遊的旅客成為朋友，還不時與他們分享美食。

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閱讀及攝影消磨時間

一個人在島上不免有沉悶的時候，Mauro分享自己的解悶方法，可供自我隔離或留守在家的人參考。他指從不感到孤獨，平日喜歡閱讀及反思。他認為如果人們閱讀，能以不同的眼光看待事情，且具有批判性思考，能發覺自己過著怎樣的生活，個人又有何不足之處。

▲ Mauro平日以閱讀來打發時間。（相片來源︰Mauro Morandi fb）

在島上居住逾30年，他還會透過攝影捕捉小島美麗的風光，無聊時拍沙灘、野生動植物和風景，然後在社交媒體上分享。他不時在Instagram分享小島的日與夜及四季景色變化，他的Instagram已吸引4萬人追蹤。

▲ 小島景色優美，Mauro被美麗的日落吸引。（相片來源︰IG @maurodabudelli）

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責任編輯︰駱秀玲