 【二月廿九】柯煒林邂逅網紅阿冰　首為Dear Jane拍MV譜戀曲

▲ 《二月廿九》柯煒林為Dear Jane拍MV。（圖片：華納）

樂隊DearJane早前在社交平台為新歌MV《銀河修理員》公開招募男女主角，經過一輪甄選，最終MV邀近期大熱劇集《二月廿九》男配角柯煒林，跟新一代人氣網紅阿冰擔任主角，這次更是阿冰首次拍攝MV。

《銀河修理員》由成員Howie作曲，由黃偉文首次為Dear Jane填詞，歌曲道出每段關係也有脆弱的時候。

MV故事講述阿藍 （阿冰飾演）母親病逝，父親每晚酗酒，散步時在西環後樓梯遇上餵流浪貓的汽車修理員陳樂 （柯煒林飾演）。

▲ 網紅阿冰首拍MV。（圖片：華納）

沿途陳樂守護阿藍，希望為她修補內心的破損，最後更為她送上浪漫驚喜，成為她的專屬修理員。

MV於西環取景，其中一間懷舊茶餐廳「海安咖啡室」於20多年前租借給周潤發拍電影後，本拒絕借出拍攝，經拍攝團隊多番求問，海安咖啡室老闆最終被感動借出。

▲ Dear Jane借得西環一間冰室取景。（圖片：華納）

Dear Jane四子雖然沒有出鏡，但也有到拍攝現場探班，並稱讚首次拍攝MV的阿冰專業。

身為網紅的阿冰笑說：「平日走輕鬆搞笑路線，第一次這麼認真演文戲，仲要同阿Will（柯煒林）喺車房嗰一幕個頭貼得好近，原來真係會有少少怕羞。好感謝團隊及Dear Jane的信任。」