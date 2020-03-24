【新冠肺炎】青協調查指6成家長因疫情經常引發壓力 有媽媽長期留在家致煩躁抑鬱

▲ 青協調查顯示，6成家長因疫情而感到壓力。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，學校停課及企業在家工作安排短期內仍會繼續。香港青年協會「家長全動網」公布最新調查結果指，近6成受訪家長表示因疫情令他們經常或間中引發壓力，另有逾7成家長指當無法處理壓力時出現負面情緒，最多是焦慮、無奈及緊張。

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青協在2月17日至3月1日以網上問卷形式，訪問全港221名家長。結果顯示，59%家長表示因疫情令他們經常或間中引發壓力，壓力來源包括購買防疫用品、與疫情相關公共衛生事項，以及處理因子女停學而引伸的事項。

另外，青協「家長全動網」自1月起加強多項支援服務，透過熱線、網上及面談，至今共接觸近300名家長，當中近三分一表示需要進一步情緒或物資支援。

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▲ 有家長於疫情初期從內地探親回港，一家人既要馬上自我隔離，又要購買防疫物資，更因市民之前搶購廁紙及米糧，引致她時常感到緊張而經常失眠。（資料圖片）

當中有家長個案於疫情初期從內地探親回港，一家人既要馬上自我隔離，又要購買防疫物資，更因市民之前搶購廁紙及米糧，引致她時常感到緊張而經常失眠。家中口罩不足，夫妻二人惟有只在工作時才外出，孩子則足不出戶，一家人長期留在家裏，加上居住空間狹窄，欠缺陽光及對流空氣，造成不同程度的煩躁及抑鬱。

另外，有全職媽媽表示，家中外傭放假後因疫情未能回港，丈夫需要長駐內地，自己的工作性質不設在家工作，又找不到親友協助，家中3歲兒子突然沒人照顧。她感到十分擔心、無助及承受極大心理壓力。她惟有向僱主提出與兒子一同上班的安排及支取無薪酬假期，以解燃眉之急。

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青協「家長全動網」單位主任凌婉君表示，不少家長個案擔心家庭防疫用品不足而觸發負面情緒，建議先實際預計每星期使用數量，如發現不足，可主動尋找社區及朋友協助，切勿介意別人的眼光。

青協臨床心理學家馬瀚祺表示，疫情令社會瀰漫著緊張的氛圍，家長因而容易感到不安、焦慮等情緒，亦伴隨不同的身體反應如頭痛、食慾不振等，如果家長過度出現緊張情緒時，要適時尋求專業人士協助。家長亦要注意勿讓情緒主導接收媒體資訊，提醒自己理性分析來源真偽，甚至適時限制自己瀏覽資訊的時間，例如每天不超過一小時，以免產生不必要的擔心。

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責任編輯：徐紹軒