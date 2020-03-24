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【齊心抗疫】汪明荃呼籲隔離人士遵守檢疫令　汪阿姐：同心戰勝這場疫戰

娛樂 17:18 2020/03/24

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

望大眾留家抗疫免交叉感染，汪明荃呼籲隔離人士遵守檢疫令。

新冠肺炎疫情嚴峻，惟本港有網民先後在公共交通工具、食肆發現有戴著電子手環的隔離人士外出。阿姐汪明荃（Liza）在今日（3月24日）於個人IG拍片呼籲隔離人士要好好遵守「家居檢疫令」，阿姐說：「這樣做，除了幫忙到辛勞的醫護人員外，亦幫到自己及家人。」

事實上汪阿姐一向關心社會，早前她捐贈防疫用品予醫護人員。今日，汪阿姐於社交平台上載一段短片，透露何英傑基金會搜購了15400個口罩，打算將之捐贈醫護人員，片段中見阿姐親手幫忙將口罩入箱。

【齊心抗疫】Liza汪明荃捐防疫用品送前線醫護　汪阿姐：希望盡少少力

汪明荃呼籲隔離人士要遵守法例。（取自汪明荃IG）

阿姐呼籲受隔離人士守法

另外，阿姐更於片段中的呼籲，「坐疫監」人士要遵守法例。

汪明荃於片段中說：

香港疫情非常嚴峻，近日注意到好多學生或外遊人士返香港，希望你們遵守強制性家居檢疫令，希望這14天大家乖乖留在家。

留在家可以做好多事情，做運動、看電視節目、睇下書或者下廚，總之千萬不要外出，不要有太多聚會，那就不會交叉感染。

【口罩難求】汪明荃獲好友贈口罩解困　羅家英大馬拍戲：一個都買唔到

汪明荃親力親為幫忙處理抗疫用品。（instagram截圖）

汪阿姐續說：「這樣做，除了幫忙到辛勞的醫護人員外，亦幫到你自己及家人。」

阿姐更提醒隔離人士，若果違規除了罰款外，更有機會入獄，她說：「希望大家做守法公民，同心抗疫，戰勝這場疫戰。」

事實，阿姐一直關心香港疫情，早前康文署因肺炎問題停止所有場地的運作，身為八和會館主席的汪明荃，即與會館理事開緊急會議，商討有關演出場地取消引致不便的對策。

【齊心抗疫】古天樂送出防疫品運抵社福機構　130萬個口罩優先贈基層長者

撰文 : TOPick柴犬出動

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