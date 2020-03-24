【新冠肺炎】蘭桂坊男樂手群組再多6人確診　涉及酒吧服務員

▲ 早前一名29歲確診的酒吧男樂手，曾到蘭桂坊多間酒吧表演，包括「Insomnia」。（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情未止，本港截至今日（24日）中午12時新增30宗，累計387宗個案，其中早前一名29歲確診的酒吧男樂手，曾到蘭桂坊多間酒吧表演，繼他樂團的男歌手（第343宗）確診後，再有6名與他相關的人士今日（24日）確診，包括5名樂隊成員（第362宗、第367宗、第384宗、第386宗及第387宗），另一名是中環德己立街好利商業大廈地下的「Insomnia」酒吧的女服務員（第360宗）。

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根據衞生防護中心資料顯示，第360宗是一名30歲女士，3月22日出現頭痛；第362宗是一名34歲女士，沒有病徵；第367宗是38歲男士，3月22日出現發燒，三人均在瑪麗醫院留醫。連同早前確診的樂隊成員，至今共有8名患者屬於蘭桂坊表演者群組。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該樂隊是由一班菲籍人士組成，曾於蘭桂坊「Insomnia」、灣仔「Dusk till Dawn Pub and Restaurant」及灣仔「Centre Stage」演唱，樂隊成員都比較密切，表演時沒有戴口罩，場所多人聚集，氣氛比較興奮，全部都是高危活動。衞生署會要求涉事的酒吧或商舖進行大清洗，但不會要求它們關閉14日，由商戶自行決定。

至於有否派員到場採環境樣本化驗，張竹君稱確診個案非聚集同一酒吧或餐廳，部分地方或有多於一宗確診個案，有關酒吧或餐廳已大清洗，亦及早斬斷源頭，如再有個案亦會要求大清洗多一次：「都已經大清洗，派員落場抽樣都無意思。」

記者：陳子謙