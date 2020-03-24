【新冠肺炎】考評局：取消15個國際及專業考試 原定3至6月舉行
社會 16:52 2020/03/24
因應疫情最新發展，考評局今（24日）宣布，原定今年3月至6月舉行的個別國際及專業考試將會取消，受影響考試包括ACT、SAT、GCE及IGCSE等考試。
受影響考試包括：
- 北京舞蹈學院中國舞等級考試(原定在2020年3月24至4月9日舉行)
- 倫敦大學課程-Organizational Psychology Human Resource Management考試(原定在2020年3月25至27日舉行)
- LSAT(原定在2020年3月29日舉行)
- 英國倫敦工商會考試(原定在2020年4月2至8日舉行)
- ACT(原定在2020年4月3至4日舉行)
- ATOD舞蹈考試(原定在2020年4月5至18日舉行)
- 廣東省高等教育自學考試(原定在2020年4月11至12日舉行)
- The University of British Columbia(原定在2020年4月14至17日舉行)
- Chartered Insurance Institute考試(原定在2020年4月20至22日舉行)
- Casualty Actuarial Society(原定在2020年4月22至29日舉行)
- The Society of Actuaries(筆試)(原定在2020年4月24日至5月5日舉行)
- ABRSM術科及文憑考試(原定在2020年4月/5月舉行)
- SAT(原定在2020年5月2日舉行)
- AIA(原定在2020年5月18至21日舉行)
- 劍橋大學國際普通教育文憑考試(GCE)及國際普通中學教育文憑考試(IGCSE)(原定在2020年5至6月舉行)
考評局稱，受影響考生眾多，需時處理，稍後會透過電郵或電話，通知受影響考生有關退款、延期或其他安排。
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責任編輯：吳卓峰