【停課不停學】從意大利新冠肺炎疫情　學英文「some」的多種用法

▲ some可以作副詞、代詞用及限定詞用。(法新社)

要用英文表達「大約」的意思,可以用 about、around、approximately 等,但有沒有想過some也可以這樣用?

日前《泰晤士報》報道冠狀病毒疫情在意大利擴散的情況,文章作者寫了以下一句︰

Some 50,000 Italians were ordered to stay home and roadblocks were set up around 11 towns after the number of deaths in the country from coronavirus rose to seven. (Kington, 2020)

句子一開始的意思就是說,意大利有大約50,000人需要接受家居隔離。句中的some用於數詞之前以表示approximately的意思,作副詞用。

some也可以作代詞用,指稱數量不確切的「有些人」或「有些事物」,例如Some disapprove of the idea(有些人不贊成這個主意)、You’ll find some in the drawer(你會在抽屜裏找到一些)。在否定句和疑問句中通常不用some而用 any,例如 I don’t want any、Do you have any of the larger ones? 在疑問句中,如果預料會得到肯定的答覆,那就仍然用some,例如 Would you like some?、Weren’t you looking for some of those?

some最常見的是作限定詞用,表示「一些」、「某些」等,例如There is some hope that things will improve(情況好轉還是有希望的)。

some、about、around、approximately都屬於牛津3000詞,是英語中最需要重點學習的詞彙。學好牛津 3000詞,可以掌握一般英語文本達85%的單詞。這些單詞的使用頻率都很高,且廣泛用於各種語境。詞表是由一組語言專家和具豐富經驗的教師精心挑選而成。

資料來源︰「牛津英漢辭書」手機應用程式、《牛津高階英漢雙解詞典》第9版

