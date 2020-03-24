【新冠肺炎】醫管局隔離病床增17張　公院餐廳今起病人、訪客不可堂食

▲ 何婉霞又指，醫管局轄下醫院餐廳今日起將不接受病人及訪客堂食，只能外賣。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，今日單日新增16宗確診個案。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生表示，過去24小時，醫管局向衞生署其呈報248宗懷疑個案，連同之前確診留醫的病人則共有488位仍然在接受隔離治療。

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今日再多1名患者出院，為第93宗的89歲女子，曾多次去過北角「福慧精舍」佛堂，累計至今已有102位病人出院；現時仍留醫的251名患者中，第119宗59歲食環署人員、第192宗沒有外遊記錄的46歲女士、第312宗56歲女子，及第338宗，62歲曾到土耳其旅行的男子情況危殆，而第159宗個案嚴重；246人情況穩定。

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醫管局隔離病床有971張，比昨日多17張，而隔離病房有514間，比昨日多7間，使用率分別為51%及71%。何婉霞指，增加的隔離病房來自原設有負壓設施的病房，而由於病人數目增加，故重新啟動其負壓設施，而３月底預期能400間負壓病床，又促請市民避免不必要的外出，「否則醫護再努力加床都有日都會應付不來」。

何婉霞又指，醫管局轄下醫院餐廳今日起將不接受病人及訪客堂食，只能外賣，解釋指因醫院為高危地方，避免交叉感染。

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責任編輯：鄧凱文