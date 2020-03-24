【齊心抗疫】台灣醫生發明「防疫插管箱」　fb公開設計圖供全球醫護免費下載

▲ 台灣醫生賴賢勇發明「防疫插管箱」，並於fb公開設計圖供醫護免費下載。

新冠肺炎疫情肆虐，各地前線醫護人員為抗疫疲於奔命，更面對醫療物資短缺的問題。台灣花蓮門諾醫院麻醉科主治醫師賴賢勇於早前發明了「防疫插管箱」，以減低醫護人員接觸患者飛沫的風險，設計廣受醫學界認同。近日，賴賢勇更大方在Facebook公開設計圖，供有需要的醫護下載，更表示：「救人優先！不會申請專利」。

【醫護殉職】意大利醫療系統崩潰邊緣23名醫生殉職 確診醫生死前拍片曝物料短缺

綜合台灣媒體報導，插管箱由透明阿加力膠板製成，當患者出現呼吸衰竭，需要緊急插管治療時，可以將插管箱罩在患者的頭部，醫護人員觀看螢幕引導操作，進行治療，有效預防醫護在過程中接觸患者飛沫。

賴賢勇醫生表示，發明「防疫插管箱」的初衷是因為中國的醫學界朋友，在1月初疫情開始時，希望他設計一個設備，讓「醫療資源匱乏」的基層單位，在面對患者時有更多保護，於是參考臨床使用經驗及嬰兒保溫箱後著手研製。

【齊心抗疫】無懼感染風險重返前線 意大利85歲退休麻醉醫生：醫護為患者犧牲一切

他續說，未料推出後，插管箱在台灣以及海外的醫學界得到廣泛認同和使用，又指「目前詢問最多，最需要的，卻是美國的醫界朋友」，因此決定在Facebook公開設計圖，並附上網址供醫護人員下載。他表示，插管箱的製作成本不高，「找家壓克力（阿加力膠）工廠，約半個小時就能做出來，成本也在2000元台幣（約512港元）左右。」

這個設計我不會去申請專利的，也沒打算量產販售。祝所有的第一線醫護人員都平安。

許多網民感謝賴賢勇的無私舉動，紛紛留言「謝謝您的無私與付出，祝福您平安順利」、「好人一生平安」。對此，賴賢勇卻謙虛表示：

救人優先！我只是名平凡的麻醉科醫師。

【日本止痛藥】日本熱賣消炎止痛藥EVE含布洛芬 法國衛生部：成分可令新冠肺炎病情惡化

責任編輯：羅家欣