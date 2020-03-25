【停課不停學】英國YouTuber陪孩子做運動　型男健身教練化身國民體育老師拯救家長

▲ 英國健身達人Joe Wicks化身國民體育老師，早上在YouTube跟小朋友一起做運動。

新冠肺炎肆虐全球，截止今日（24日）下午，英國累積有6,650宗確診個案，英國首相約翰遜繼停課停考試之後，宣布限制民眾外，禁止超過兩人的聚會等。小朋友跟爸媽在家中「困獸鬥」，不少父母感到頭痛。英國網絡知名健身紅人Joe Wicks化身國民體育老師，每日早上在YouTube播放半小時的影片，小朋友可在家中一起做運動，保持健康體魄抗疫。

據英國《太陽報》報道，現年33歲的Joe Wicks是英國著名健身教練，他開設了YouTube頻道「The Body Coach TV」多達140萬訂閱。近日英國疫情嚴峻，孩子停課留在家中，Joe為了幫助英國的孩子保持健康狀態，他在昨日（23日）開始英國時間早上9時，開始播放長達30分鐘的影片，有關影片及為「與Joe一起上體育課」，對象是小朋友。

▲ Joe Wicks今星期開始，星期一至五早上直播半小時的運動影片。（圖片來源︰Joe Wicks IG）

小朋友在家跟著運動

首播的第一集，將近1天時間，已逾280萬觀看次數，可見Joe的影片很受歡迎。在影片中Joe變成體育老師，帶領小朋友先一起做熱身運動，再有很多組不同的動作，包括抬腿踢腳、跳躍、拳擊、蹲下拉筋，不需使用任何道具器材，動作難度不高，非常多款式，小朋友跟著動之時又不會悶。

Joe的線上體育課程可說是很多爸媽的喜訊，減輕父母照顧小朋友痛苦，幫精力充沛的孩子「放電」，你呼籲小朋友多在家中做運動︰

這是專門為孩子們設計的鍛練，學校關閉就沒有體育堂，別擔心，我來負責讓孩子們動起來。這段停課期間，家長面臨很大的壓力，每天中的30分鐘我可以幫忙分擔。

▲ 英國著名健身教練Joe Wicks是位爸爸，育有可愛的女兒。（圖片來源︰Joe Wicks IG）

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爸媽大讚孩子樂在其中

大人及小朋友可以跟著有關影片運動，而高小或以上的小朋友更適合，動作屬基礎練習，不需要太多空間，而在家跟著運動時，要穿上合適的運動服及運動鞋，並準備水，中間不時飲用補充水份。

有關影片大受網民家長小朋友歡迎，有爸媽網民大讚︰「兒子很喜歡，這是開始早晨的最好的辦法」、「謝謝你提醒大家保持健康的重要」「11歲女兒剛剛跟著一起運動，明天再繼續」，以及「多謝你免費讓孩子樂在其中」等等。

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責任編輯︰王明芳