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【法證先鋒IV】洪永城朱晨麗拍《多功能老婆》傳不和　譚俊彥：拍戲最緊要溝通

娛樂 17:05 2020/03/24

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

譚俊彥陳煒出席《法證先鋒IV》活動。（東星圖片）

《法證先鋒IV》今天（3月24日）在TVB將軍澳電視城舉行記招，監製梅小青與演員朱晨麗、陳煒、譚俊彥、張曦雯等出席，對早前傳出朱晨麗和洪永城因拍劇鬧不和事件，曾合作的陳煒和譚俊彥各有看法。

《法證先鋒IV》演員譚俊彥與陳煒均有份出席今日活動，對於有傳朱晨麗與洪永城「鹹豬嘴」事件不和升溫，《多功能老婆》劇續集只能兩個活一個。

曾跟朱晨麗合作《多功能老婆》的陳煒，坦言未聽到《多功能老婆》會開續集，只覺得朱朱和洪永城或欠缺少少溝通，不過並非很大件事。」

《多功能老婆》鹹豬嘴事件後洪永城拒與朱晨麗合作，詳情請睇：https://bit.ly/2UxTdzL

朱晨麗不希望事件被放大。（東星圖片）

譚俊彥亦曾跟朱晨麗合作《特技人》，他表示是與非留給當事人解釋：「拍戲最緊要溝通，朱朱都試過沒跟我講便錫我，有時導演想要演員突如其來反應，大家是專業嘅演員不會想太多。」 

另外，記者會上公布昨晚（3月23日）《法證先鋒IV》的第26集直播收視高達36點。

更多《法證先鋒IV》報道請睇：http://bit.ly/2x49hBh

撰文 : TOPick柴犬出動

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