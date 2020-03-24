【IB停考】女兒獲5間外國大學有條件取錄　媽媽︰原打算考取更佳IB成績

▲ 有家長回應指，女兒因IB取消而傷心大哭，擔心前路茫茫。（由英基港島中學提供 ）

新冠肺炎在全球肆虐，全球染病人數每日劇增，因應疫情發展，國際文憑組織（International Baccalaureate，IB）在3月22日宣佈，原本在5月舉行的國際文憑（IB）課程考試將會取消，全球有超過20萬名學生受影響，本港亦有逾千名學生受影響。開辦IB課程的學校目前仍未有具體安排，不少家長及學生紛紛擔心，感到前路茫茫，有家長向TOPick表示，「明白疫情嚴重，學生回校考試有可能交叉感染，這是沒有辦法之下的決定。」

原盼IB考試獲更佳成績

黃太向TOPick表示，女兒就讀於英基旗下的港島中學，本應在今年度5月應考國際文憑（IB），早前女兒得悉英國取消GCSE及A-Level考試後，已預計IB考試同樣會取消。

隔幾日公佈取消IB考試後，女兒很擔心，她大哭出來。

她表示，女兒早前在校內的模擬考中，按成績預測考試分數（Predicted Grade）為30多分。

她本來還是懶懶散散，想在考試前努力溫習作衝刺，希望考取較校內模擬考更好的分數，現在突然取消IB考試，她便馬上失去方寸，不知如何是好，只能等學校的安排。

取消考試更努力溫習

黃太表示，女兒原本預計到英國升學，希望入讀商科課程，看見女兒臉上的擔心，她亦安慰女兒，「大考前已收到5間外國學校的『有條件取錄要求』（conditional offer），總會有學校收，不用擔心。」

另外，黃太指，學校的外籍老師因IB考試取消而安慰學生，「現在可以放鬆休息。」可是，女兒不願放棄，現在溫習時間較以往長，並更加努力，希望如有機會復考時，可考取更好的成績。

11月再報考IB考試？

HKExcel IB Specialist創辦人Ryan及Edward於TOPick撰文指，不是每間中學都會給同學一個機會，在沒有辦法之中，可要求學校報考11月的IB考試，但黃太表示，「不想女兒浪費時間，她一定會有學校收，只是未必是女兒最心儀的學校。」她目前如其他家長一樣，正等待學校的安排。

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記者：梁節儀