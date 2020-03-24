任命張舉能一役　揭示林鄭和郭榮鏗關係變化

▲ 林鄭上任特首後，一直被指與郭榮鏗的關係份外友好，在泛民陣營中屬「有偈傾」對象之一，但經過反修例風波，相信兩人關係大不如前。究竟林鄭上台兩年多以來，他們的關係如何變化？

港府決定終審法院首席法官任命，由張舉能接任。特首林鄭月娥今早（24日）點名主持立法會內務委員會的公民黨郭榮鏗，盡快選出主席以促成任命程序。林鄭上任特首後，一直被指與郭榮鏗的關係份外友好，在泛民陣營中屬「有偈傾」對象之一，但經過反修例風波，相信兩人關係大不如前。究竟林鄭上台兩年多以來，他們的關係如何變化？

林鄭月娥上任之初，一直希望和泛民建立良好關係，當中民主黨和專業議政成員都是林鄭極力爭取的對象。林鄭曾私下指，會跟部分泛民議員直接傾電話溝通。

最大成果莫過於2017年，林鄭成功爭取專業議政3名議員葉建源、李國麟及梁繼昌，支持《施政報告》致謝議案。同屬專業議政的郭榮鏗，曾經在林鄭就職特首前的一次會面後，形容林鄭「有新的誠意，好希望修補現時行政立法關係、好希望修補社會撕裂」。

其實，林鄭的最初施政方針，對待泛民並不劍拔弩張，有時都會向專業議政成員「拋橄欖枝」，包括2017年新增50億元教育經常性開支，以及委任會計界議員梁繼昌加入工貿諮詢委員會。2018年，郭榮鏗倡議空置稅，雖然不少建制派議員質疑成效，但仍得到林鄭接納。

反修例風波後，民主派與林鄭的關係可謂完全破裂。去年6月15日，林鄭月娥宣布「暫緩」修例，但郭榮鏗當時回應說，「林鄭月娥在記者會上，表現囂張，毫無悔意，多次提及初心，令人感覺極其噁心」。而且，去年底美國國會通過《香港人權及民主法案》前，郭榮鏗及前政務司司長陳方安生等人，曾經遠赴美國游說立法，而泛民也一直要求制裁名單上，加上林鄭月娥的名字。

自今屆立法會10月復會以來，泛民一直拉布不選出主席，因為泛民極力反對的國歌法，而國歌法已完成法案委員會審議程序，尚待交付內務委員會決定是否交上大會審議。諷刺的是，內會至今雖處於「停擺」狀態，但今年政府提交給立法會的法例，包括延長產假、空置稅、以及美容健身業消費合約設冷靜期等，不少是民主派有份推動的法例。

有政界中人指，今日林鄭月娥點名郭榮鏗，看來兩人「朋友」之情不復再了。