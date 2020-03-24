教育局：中一自行分配學位結果4月7日公布

▲ 教育局指，在中一自行分配學位中獲取錄的學生，將於4月7日收到錄取中學的通知。（資料圖片）

教育局表示，參加應屆（2020年度）中學學位分配辦法的小六學生家長，如其子女已申請參加中學學位分配辦法中學的自行分配學位並獲甄選為正取學生，將於4月7日接獲有關中學通知。家長無須回覆學校是否接受有關自行分配學位。

教育局續指，如果家長有為子女申請不參加派位的直接資助計劃中學並已獲通知錄取，他們需決定是否保留該直資中學的學位。若有關家長決定保留該學位，他們無須理會有關參加派位中學的通知，其子女會按既定機制獲派該直資中學；若家長決定放棄該學位，則必須於4月16日或之前通知有關非參加派位直資中學及取回《家長承諾書》和《小六學生資料表》的正本，方可保留自行分配學位階段成功申請的學位。

教育局發言人表示，未獲通知為正取的學生須參加統一派位。每名小六學生家長將透過其子女就讀的小學收到選校表格、家長須知及其子女所屬學校網的一覽表。

教育局稱，為防止新冠肺炎擴散，建議小學在支援家長選校方面應作出彈性安排，如考慮將升中選校文件郵寄給家長或預約家長到校領取文件；以及以電話或電郵等方式代替大型家長會，為家長提供選校資訊及支援。

發言人又提醒家長，選校表格分為甲、乙兩部分，填寫甲部時，應參考載有全港各區中學資料的選校手冊，並可選填不多於3所位於任何學校網的中學；至於填寫乙部時，家長應從子女所屬學校網的一覽表內盡量選擇合適的中學，最多為30所。家長切勿在乙部選填不屬於學生所屬學校網一覽表內的學校，否則其選擇將不獲處理。

責任編輯：徐紹軒