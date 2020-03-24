【新冠肺炎】麥當勞不接待正接受強制檢疫人士　3月25日至4月7日傍晚6時後不設堂食服務

▲ 麥當勞不接待正接受強制檢疫人士 3月25日至4月7日傍晚6時後不設堂食服務

本港新冠肺炎疫情持續，麥當勞餐廳發言人指，因應新冠肺炎疫情持續，McDonald明日（25日）起至4月7日，所有餐廳連續兩星期、每日傍晚6時後不設堂食服務，只提供外賣及24小時麥麥送安排，以保障員工及食客安全。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示香港麥當勞作為社會一分子，非常關注僱員和廣大市民的健康，調整營運模式，不鼓勵堂食，只設外賣及麥麥送，希望能做到減少社交接觸，進一步保障僱員及顧客安全，與社會共同抗疫。

最新安排如下：

為配合營運新安排及向港人打氣，於每日下午 6 時至午夜 12 時使用 24 小時麥麥送訂餐服務，一律免運費。



另現時不少市民仍然要出外工作，3 月 30 日起將再度推出大受歡迎的 Double 系列。四款美食的優質材料加倍升級，包括 Double 魚柳飽、Double 麥樂雞 (共 12 件)、Double 豬柳蛋漢堡和 Double 芝士安格斯。



3 月30 日起星期一至五（公眾假期除外）晚上 6-9 時，此系列更會以打氣價發售，讓上班人士放工後能於晚餐時段享用，補充能量：Double 魚柳飽和 Double 麥樂雞 (共 12 件)超值套餐以港幣$35 發售、Double 豬柳蛋漢堡超值套餐以港幣$38 發售，而 Double 芝士安格斯超值套餐以港幣$45 發售。

另因應香港政府早前宣佈進一步加強防疫的抗疫措施，香港麥當勞餐廳暫不接待正接受強制檢疫人士，然而他們可透過麥麥送享用美食。如外送地址屬於確診或家居隔離人士的住所名單內，外送員會將食物派送至大廈大堂，以達致零接觸取餐。

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記者：伍瑋瑋