【新冠肺炎】帶幼童去沙灘露營被批漠視疫情　愛童行學園︰學習疫症下生活

▲ 本港有幼稚園在疫情下帶一群學生家長露營。

新冠肺炎肆虐，本港近日的確診人數急增，政府及醫護建議市民盡量留在家中，如外出就要戴上口罩勤洗手做好防疫措施。標榜體驗式教學的學前教育幼稚園「愛童行學園」在疫情下，帶學生家長一起露營行山，到海灘玩，不少網民批評妄顧學生安全，表示疫情下不宜外出活動。

疫情下帶幼童露營

「愛童行學園」屬於另類幼稚園，參考芬蘭的教育理念，推行體驗式學習，學生大部分時間走出課室，到戶外大自然或社區學習，6歲以下兒童可入讀，學生們混齡學習。校方的Facebook專頁今日（24日）上載了多張學生家長外出活動的相片，惹起大量網民爭議。原帖文︰

呢啲日子，最好就係遠離人群啦！我哋去露返幾日先！成個灘我哋玩晒咁滯，正呀！

之後校方編輯了帖文，改為︰「唔好意思！令大家擔心了！」但仍保留了hastag「繼續開心抗疫」。

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近距離嬉水爬樹

有關帖文上載了20多張相片，見當中為數至少20人，包括大人及幼童，他們帶著背包及露營用的墊及睡袋，並有戴上口罩。可是，其他照片所見，當孩子到達海灘時，他們未有戴口罩，小朋友之間近距離一起嬉水摸硯及爬樹。

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校方回應︰學習在疫症下生活

不少網民留言大罵為何在疫情下亦要舉行活動，聚集人群。校方在原帖留言回應指大家誤解，解釋各位對郊外地方不太了解，這兩個月到現在，各大露營地點、熱門山徑，郊野公園都是人多過旺角。

不少商場、食肆都很多人，仍然處處人群，實在是令人擔憂！我哋從來都是只去少人的地方，Stay at home 當然重要，學習在疫症下生活也是重要。

校方補充表示，學童不是每日周圍走，會做好防疫措施，同時也要保持身心健康，切勿過分擔憂。

網民評批校方莫視疫情

大量網民並不認同校方，繼續討論及批評︰「一群人到少人去的地方，還是一群人吧」、「醫護人員用生命幫大家打仗，叫大家留係屋企，你就係度製造人群」及「兒童病房人手不足，仲可以咁樣出街玩點教下一代」等。

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責任編輯︰王明芳