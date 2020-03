【口罩有口氣】發現自己有「口罩臭」？ 刷完牙仲要用佢

早晚刷牙已經是大家的指定動作,不過你有沒有想過即使每天準時刷牙,為何口氣問題卻一直存在?除了口氣這個問題,蛀牙、牙周病、牙垢膜等亦困擾著許多人。要照顧口腔健康,除了刷牙,配合使用漱口水亦非常重要。只要照著以下要點去選擇一支適合的漱口水,消滅口腔細菌、改善口氣問題、保護口腔健康就可以三者兼得!

刷牙後還有口臭?

引起口臭的主要原因,是食物渣滓和血液在口腔內經細菌分解而腐化。刷牙能清除牙齒表面的食物渣滓與污垢,但牙齒只佔口腔約25%*,牙縫與口腔的其他部位(如上顎、臉頰、牙齦、舌底等)仍然會留有細菌導致口氣問題,所以我們需要使用漱口水去清理整個口腔中的細菌。在選擇漱口水時不妨挑選能為你帶來清新口氣的,在使用後不單能避免口臭問題發生,更可以為你帶來全新的感受。戴口罩不用再受「口罩臭」之苦。

李斯德林全面護理 一支完成

口腔內要預防的問題多多,除了口氣還有牙垢膜、牙齦問題及牙石等,保持牙齒潔白也是市民關注的事項。所以選擇一支能一次性替你解決多種問題的漱口水就非常重要。能為口腔作全面護理的漱口水,不但要有能強化牙齒,防止蛀牙的功能,更可保護牙齦健康及減少牙垢與牙石形成。最重要當然是能殺滅99.9%引致口氣、牙垢膜及牙齦問題的細菌方能稱得上是全面護理。一支滿足所有需要,方便與全面兩者兼顧,絕對是選擇漱口水的必要要求。

了解漱口水成份

市面上有著不同成份的漱口水。含有含有葡萄糖酸氯己定(chlorhexidine gluconate)的漱口水可能會令牙齒出現變黃。要把漱口水加入到日常口腔護理步驟當中,建議選擇李斯德林獨有,含Essential Oils 4種調和精油的漱口水。因為這種成份的漱口水在清除牙垢膜及細菌的功效比以Cetylpyridinium Chloride(CPC,十六烷基氯化銨)作主要成份的產品為佳^。

李施德林全護配方 全方位口腔護理

李施德林全護配方及李施德林全護ZERO配方都能滿足以上所需!只需早晚兩次各30秒的漱口過程,配合正確刷牙及用牙線的習慣,就能為你提供24小時的口腔保護。想預防六大口腔問題?(口臭、蛀牙、牙石、牙齦問題、牙垢膜、牙黃)從今日起馬上把李施德林全護配方或李施德林全護ZERO配方加入你的口腔清潔步驟當中,體驗口腔潔淨,再無「口罩臭」的全新感覺!

*Kerr WJC, et al. 1991. J Dent Res. 70(12):1528-1530

^Haas AN, Wagner TP, Mubiz FW, et al. J Dent. 2016;55:7-15.

(資料由客戶提供)