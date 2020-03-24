【口罩有口氣】發現自己有「口罩臭」？　刷完牙仲要用佢

早晚刷牙已經是大家的指定動作，不過你有沒有想過即使每天準時刷牙，為何口氣問題卻一直存在？除了口氣，相信很多人都試過蛀牙、牙周病、牙垢膜及牙齦出血等問題。要照顧口腔健康，除了刷牙，配合使用漱口水亦非常重要。只要照著以下要點去選擇一支合適的漱口水，消滅口腔細菌、改善口氣問題、保護口腔健康就可以三者兼得！

刷牙後還有口臭？

引起口臭的主要原因，是食物渣滓和血液在口腔內經細菌分解而腐化。刷牙能清除牙齒表面的食物渣滓與污垢，但牙齒只佔口腔約２５％面積*，牙縫與口腔的其他部位（如上顎、臉頰、牙齦、舌底等）仍然會留有細菌導致口氣問題，所以我們需要使用一支解決多種口腔問題的漱口水去清理整個口腔中的細菌，在使用後不單能避免口臭問題發生，更可以為你帶來清潔的口腔。戴口罩不用再受「口罩臭」之苦。

李施德林全面護理 一支解決多種口腔問題

口腔內要預防的問題多多，除了口氣還有牙垢膜、牙齦問題及牙石等，保持牙齒潔白也是經常關注的事項，所以選擇一支能一次性解決及預防多種問題的漱口水就非常重要。能為口腔作全面護理的漱口水，不但要有能強化牙齒，防止蛀牙的功能，更可保護牙齦健康及減少牙垢與牙石形成。最重要當然是能殺滅99.9%引致口氣、牙垢膜及牙齦問題的細菌方能稱得上是全面護理。一支滿足所有需要，全面與方便兩者兼顧，絕對是選擇漱口水的必要要求。

了解漱口水成份

市面上有著不同成份的漱口水。含有含有葡萄糖酸氯己定（chlorhexidine gluconate）的漱口水有機會出現牙齒變黃。要把漱口水加入日常口腔護理步驟當中，建議選擇李施德林獨有，含4種調和精油Essential Oils的漱口水，因為這種成份的漱口水在清除牙垢膜的功效比以Cetylpyridinium Chloride（CPC，十六烷基氯化銨）作主要成份的產品為佳^。

李施德林全護配方 全方位口腔護理

李施德林全護配方及全護ZERO配方都能滿足以上所需！只需早晚兩次各３０秒的漱口過程，配合正確刷牙及用牙線的習慣，就能為你提供２４小時的口腔保護。想預防六大口腔問題？（口臭、蛀牙、牙石、牙齦問題、牙垢膜、牙黃）從今日起馬上把李施德林全護配方系列加入你的口腔清潔步驟當中，體驗口腔潔淨，再無「口罩臭」的全新感覺！

*Kerr WJC, et al. 1991. J Dent Res. 70(12):1528-1530

^Haas AN, Wagner TP, Mubiz FW, et al. J Dent. 2016;55:7-15.

(資料由客戶提供)

