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【網購陷阱】陳展鵬淘寶買輪胎貨不對辦　網民教煎Pang淘寶3大貼士防騙

娛樂 18:25 2020/03/24

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

陳展鵬在淘寶網購車軚後發現貨不對辦。

網購方便都市人生活，當中內地最大網購平台淘寶，不少港人都是用家之一。但「煎Pang」陳展鵬近日就在微博分享網購的不愉快經歷，事關他在淘寶購入一個香港並無代理的輪胎，但賣家就發錯貨。

事後，陳展鵬已即時與賣家溝通，但過了超過一星期也未能處理好，最終需要由淘寶介入。

陳展鵬在微博分享淘寶網購經歷，結果引起小型罵戰。（Instagram圖片）

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陳展鵬淘寶感受騙

陳展鵬在個人微博分享一次淘寶買輪胎的經歷，指：「這輪軚是心頭好，香港沒有代理也買不到。從外國運到香港要一個多月時間，但祖國資源多，只需要一個星期便到香港，雖然價錢貴少少，但係贏會時間。」

一心想節省時間，而不計成本，以數千元在淘寶購得心頭好的陳展鵬，卻在收到輪胎後發現賣家發錯貨：「被騙的感覺很差很差，想不到現時在內地淘寶網買東西都是一樣。失望！」他更指賣家發錯貨，也是文化問題。

眾網民知悉陳展鵬的經歷後，紛紛指：「這些東西不適合在淘寶買啊！」、「為了老婆和女兒，買這種大件的東西應該要去實體店」、「這個月銷量才8…...」等。

陳展鵬指淘寶的賣家發錯貨。（微博圖片）

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有些人更稱「發錯貨就申請退款，跟文化問題有何關係？」、「網購當然要看運氣」、「若處理不到應找淘寶介入，不是只說被騙」，引起一場小罵戰。

不過，有網友就指陳展鵬不知如何處理，是因為他缺少淘寶的經驗所致。而且不少網民都熱心提供解決方法予他：「記住流程就可以了，退貨退款，或者換貨，一兩天內店主沒給出你解決方案達不到一致意見就申請淘寶介入，不用與他糾纏太多。」

另外，亦有網民向陳展鵬提供3大淘寶貼士：「要看旗鑑店、看銷量及看賣家評論。」

現時，陳展鵬亦已找來淘寶介入，事件處理重見曙光。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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