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【眼睛想旅行】Google Earth推網上遊美國國家公園　大峽谷+Rocky Mountain家中盡覽

休閒 19:30 2020/03/24

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

Google Earth為慶祝美國National Park Week，推出免費線上31個美國國家公園虛擬遊覽旅程。（相片：Google Earth截圖）

新冠肺炎全球大流行，各國實行鎖國措施。偏偏在這個時候才更想去旅行！Google Earth為了慶祝一年一度的美國National Park Week，推出免費線上31個美國國家公園虛擬遊覽旅程，一解大眾旅行心癮。

著名旅遊雜誌《Lonely Planet》去年曾選出10個旅遊體驗最佳的美國國家公園，而這些全部都可在Google Earth裏遊覽。以下為頭5位推介：

1. Yosemite National Park

Yosemite National Park擁有壯觀的花崗岩峭壁及瀑布奇觀。（相片：Google Earth截圖）

每年有380萬人次到訪，擁有壯觀的花崗岩峭壁、瀑布奇觀、溪流、巨型紅杉林和豐富的生物多樣性，現時已被納入為世界文化遺產，其Yosemite Valley最受旅客歡迎。

2. Glacier National Park

Glacier National Park。Google Earth有清晰的實景圖。（相片：Google Earth截圖）

每年吸引320萬人次到訪。其冰河滙流美景十分壯麗，最著名的是其Going-to-the-sun-road，沿路會穿過山腰及懸崖峭壁，感覺就像在世界的頂端駕駛。

3. Grand Canyon National Park

令人猶如置身大峽谷。（相片：Google Earth截圖）

美國大峽谷肯定不會陌生，早在1979年被列為世界自然遺產，每年參觀人次高達400萬。大峽谷全長454公里，寬度從最窄的6公里到25公里，深度可達1500米，蔚為奇觀。

4. Yellowstone National Park

Yellowstone National Park是美國第一個國家公園，景觀多樣化。（圖片：Google Earth截圖）

Yellowstone National Park是美國第一個國家公園，景觀多樣化，包括湖泊、峽谷、河流、山脈及火山等，園內最大的湖泊黃石湖是北美地區最大的高海拔湖泊之一。因擁有火山，園內也是豐富的生物多樣性見稱。

5. Rocky Mountain National Park

Rocky Mountain National Park走過懸崖峭壁，嚇到腳軟。（相片：Google Earth截圖）

公園位於位於科羅拉多州的中北部，一年到訪人次達300萬，最高的Longs Peak非常宏偉，向下仰望簡直嚇破膽。

記者：陸明敏

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