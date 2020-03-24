【眼睛想旅行】Google Earth推網上遊美國國家公園　大峽谷+Rocky Mountain家中盡覽

▲ Google Earth為慶祝美國National Park Week，推出免費線上31個美國國家公園虛擬遊覽旅程。（相片：Google Earth截圖）

新冠肺炎全球大流行，各國實行鎖國措施。偏偏在這個時候才更想去旅行！Google Earth為了慶祝一年一度的美國National Park Week，推出免費線上31個美國國家公園虛擬遊覽旅程，一解大眾旅行心癮。

著名旅遊雜誌《Lonely Planet》去年曾選出10個旅遊體驗最佳的美國國家公園，而這些全部都可在Google Earth裏遊覽。以下為頭5位推介：

1. Yosemite National Park

▲ Yosemite National Park擁有壯觀的花崗岩峭壁及瀑布奇觀。（相片：Google Earth截圖）

每年有380萬人次到訪，擁有壯觀的花崗岩峭壁、瀑布奇觀、溪流、巨型紅杉林和豐富的生物多樣性，現時已被納入為世界文化遺產，其Yosemite Valley最受旅客歡迎。

2. Glacier National Park

▲ Glacier National Park。Google Earth有清晰的實景圖。（相片：Google Earth截圖）

每年吸引320萬人次到訪。其冰河滙流美景十分壯麗，最著名的是其Going-to-the-sun-road，沿路會穿過山腰及懸崖峭壁，感覺就像在世界的頂端駕駛。

3. Grand Canyon National Park

▲ 令人猶如置身大峽谷。（相片：Google Earth截圖）

美國大峽谷肯定不會陌生，早在1979年被列為世界自然遺產，每年參觀人次高達400萬。大峽谷全長454公里，寬度從最窄的6公里到25公里，深度可達1500米，蔚為奇觀。

4. Yellowstone National Park

▲ Yellowstone National Park是美國第一個國家公園，景觀多樣化。（圖片：Google Earth截圖）

Yellowstone National Park是美國第一個國家公園，景觀多樣化，包括湖泊、峽谷、河流、山脈及火山等，園內最大的湖泊黃石湖是北美地區最大的高海拔湖泊之一。因擁有火山，園內也是豐富的生物多樣性見稱。

5. Rocky Mountain National Park

▲ Rocky Mountain National Park走過懸崖峭壁，嚇到腳軟。（相片：Google Earth截圖）

公園位於位於科羅拉多州的中北部，一年到訪人次達300萬，最高的Longs Peak非常宏偉，向下仰望簡直嚇破膽。

記者：陸明敏