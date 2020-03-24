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【新冠肺炎】飲食業界料強推禁酒令必現結業潮　今發起聯署要求與港府會面

社會 18:22 2020/03/24

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華表示，政府在未有明確補償下推禁酒令，令業界感憤怒。（馮漢柱攝）

因應新冠肺炎疫情嚴重，港府昨日宣布，建議修例暫時禁止全港約8600家領有酒牌的食肆、酒吧等，停止售賣和供應酒品，以減少社交接觸。

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香港中小企食店聯盟於今（24日）與酒吧業界商討，聯盟召集人林瑞華表示，政府在未有明確補償下推禁酒令，令業界感憤怒，他認為當局「妖魔化飲酒人士」，形容當局是「不理解民間疾苦下做出錯誤決定」。

他指，修例禁酒對業界造成很大影響，質疑當局施政失誤卻要飲食業「埋單」，又稱當局不做好封關，

下次禁燒烤、打邊爐，對香港疫情沒有改善。

【新冠肺炎】港府擬領酒牌食肆酒吧禁售酒　業界憤斥禁酒不代表解決問題

林瑞華又指，業界一向支持抗疫，但政府應參考英國實行的賠償措施，

如需停業，以2周計整個餐飲業人工及租金費用，預計補償費用約20億。

他表示，若禁酒令實施後，不少中小企酒吧會撐不住，料3至5成會結業，「一定有結業潮。」

他要求政府須與業界溝通，詳細交代禁酒令會維持多久、在什麼情況下會解除及為業界提供的補償方案，以回應他們的訴求；又指會面死線為推出禁酒令前，如強推業界不會順從，不排除會有工業行動。

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另外，林瑞華表示於今日傍晚會發起業界公開聯署，明午會將聯署及請願信一同遞交予政府要求會面商討。

記者：洪芷晴、胡靜嫻

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