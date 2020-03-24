【新冠肺炎】大馬醫護改裝垃圾袋當防護衣物 醫護指物資短缺：我們已別無選擇

▲ 馬來西亞醫護物資短缺，改裝垃圾袋當防護衣物。

新冠肺炎襲捲全球，馬來西亞一日內新增逾百宗確診個案。當地的前線醫護人員出現防疫物資短缺的問題，為保自身安全，醫護人員只好自行製作物資，近日有片段流出見醫護把垃圾膠袋改裝，當作頭部及腿部的防護服。

馬來西亞新冠疫情持續增加，3月24號單日已有至少106宗確診個案，累計至少1624宗，死亡個案則有15宗。當局已宣佈由3月18日至31日封城封關，希望盡量減少確診個案輸入本土。

▲ 醫護人員剪開膠袋作頭套之用。（影片截圖）

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不過在防疫方面，馬來西亞正面臨另一問題。當地的前線醫護人員防疫衣物不足，近日網上流出一段攝於Kelantan醫院的影片，見有醫護人員以剪刀剪開垃圾袋，把其改裝成為防護頭套，希望能夠盡量加強醫護人員的防疫程度。

▲ 先後套上兩層垃圾膠袋作雙層保護。（影片截圖）

另外亦有一段從另一醫院流出的影片，醫護人員以透明垃圾袋包裹另一同仁的腿部，再用物資固定膠袋位置，用作防護雙腳之用。

有醫護人員接受馬來西亞每日郵報 （Malay Mail）訪問，表示每日接觸病患需要換上至少四至五套防護衣物，單是穿上一次便需要30分鐘。當地的所有防護服（PPE），包括手術帽，面罩，手套，防護衣，護目鏡，N95口罩和安全鞋等，在大馬當地非常缺乏，醫護人員也只好自行改作其他物品取替。

這種DIY裝備其實無法提供太多防疫保護，但我們已別無選擇。

另外一名醫院的高級管理人員表示，其身處的醫院受到疫情嚴重影響，整個醫療系統已被逼到極限，很擔心醫院的醫生和護士受感染。

▲ 三人合力為另一同袍製作護腿保護套。（影片截圖）

兩位在私人醫院任職的兒科醫生拿督慕沙和拿督祖基菲力透露，現有像雙溪毛糯醫院這樣的大型醫院，可能還有足夠的個人防護設備，但全國其他醫院包括私立醫院在面臨物資短缺問題。認為政府必須緊急解決供應問題，以及確保價格不會因缺貨再暴漲。

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責任編輯：王俊賢