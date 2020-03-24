張舉能任命需立法會內會通過　民主派會否放水停拉布？

▲ 立法會內務委員會至今仍未選出正副主席。（資料圖片）

今屆立法會任期只剩約4個月，立法會內務委員會自10月復會至今仍未選出正副主席，多項法案大塞車，最新一項是終審法院常任法官張舉能，出任終審法院首席法官的任命。然而，政圈中人估計，張舉能的任命，恐怕未能在7月休會前於內會獲支持，再提交大會表決。

有政界中人指，要估計民主派會否為張舉能大開綠燈，主要有兩點考慮：一、通過張舉能的任命，到底有幾大迫切性？；二、假設任命張舉能有迫切性，又是否足以令泛民放棄拉布的原因？

首次，根據程序和時間表，由張舉能接替終審法院首席法官的任命，於明年1月11日生效。但此前，需先經立法會內委會同意，才可以將項目提上大會。不過，負責主持內會的公民黨立法會議員郭榮鏗反駁，現距離馬道立退休尚有10個月，認為林鄭說法是將法官任命政治化，試圖迫使內會盡快選出主席。

言之下意是，泛民認為任命無迫切性。

第二，郭榮鏗提及，內會仍未選出主席，是由於掌握民意的議員，知道大部分市民不希望政府強推任何惡法，因此不希望負責處理政府法案的內會如常運作。

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有建制派人士指，現時國歌法仍在等待通過內會的程序，才可以再呈交大會通過，一旦可以拖到7月立法會休會，整個草案便可以推倒重來。相反，張舉能的任命，可以留待新一屆立法會處理，所以泛民無可能讓路。

有政界中人提醒，立法會換屆選舉將於9月舉行，為了向選民交待，任何稍有政治爭議的議題，都足以成為選舉的彈藥，絕對不可以手軟。