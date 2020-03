【隔離令】逾100間英國學校表達關注　牛津國際公學致函學生：違反隔離令會影響升學

▲ 牛津國際公學(Oxford International College)日前就留學生返港後的行為致函學生。(受訪者提供)

新冠肺炎疫情肆虐全球,港府上周四(19日)起要求從外國抵港人士強制檢疫14天,部分從外國返港的留學生疑違隔離令外出甚至剪斷電子手環。有英國升學顧問表示,有關事件已引起逾百間英國中小學及大專院校關注,英國名校Oxford International College(牛津國際公學)日前已致函學生,警告任何違規學生的升學可能會受到影響。

英識教育執行董事陳思銘今日(24日)向TOPick表示,近日已向英國多間中小學及大專院校發電郵,並在網上社交平台講述事件,已獲逾百間學校關注;學校更陸續向香港留學生發出警告,如違反隔離令將會受到紀律處分,被剝奪學位甚至簽證。

他指出,在全英排名第1位的中學、牛津國際公學(Oxford International College),日前已就留學生返港後的行為致函學生,提醒學生遵守港府實施的14天強制隔離令,如出外與親友見面便會破壞過去幾個月大家付出的努力,鼓勵學生留在室內使用社交媒體聯繫外界。

該校更在信中強調不會容忍學生的魯莽行為(We will not tolerate reckless behaviour from our students),任何違規人士在學校及將來升讀大學亦可能會受到影響(anyone found to be floating the rules as they relate to the terms of the quarantine period now in place may experience repercussions from your school or future university choices)

▲ 牛津國際公學(Oxford International College)

▲ 英國名牌小學Bilton Grange(雷普頓學校)校長Alex Osiatynski日前在網上社交媒體上回覆陳思銘的帖文,表示會就事件向其香港學生家長發電郵。(網上圖片)

另一間英國名牌小學Bilton Grange(雷普頓學校)校長Alex Osiatynski亦有在網上社交媒體上回覆陳思銘的帖文,指事件值得關注,承諾會就事件向其香港學生家長發電郵。

▲ 英識教育執行董事陳思銘表示,已有逾百間英國學校對於香港留學生疑違隔離令的事件表示關注。(資料圖片)

記者:馮琪雅