【3月25日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

▲ 3月25日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周三（25日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

甦爐聯乘天龍人力資源派1,000份防疫物資

甦爐聯乘天龍人力資源今日（25日）上午10時向65歲或以上長者開始口罩登記及派發籌。

詳情：【口罩供應】甦爐聯乘天龍人力資源派1,000份口罩＋消毒搓手液 憑長者咭登記換領【內附地址】

張慶樺議員辦事處及李世鴻議員辦事處派口罩

張慶樺議員辦事處及李世鴻議員辦事處今日（25日）派口罩，對象為富嘉花園、金禧花園以及海福花園的住户，有需要人士可於上午10時至下午1時及下午2時至下午5時致電2613 8228登記，無需排隊，每戶一份，數量有限，派完即止。

此外，新翠邨新月樓、新偉樓、新明樓、新儀樓及新芳樓的住户可在3月26日(星期四)下午12時至晚上7時致電登記。

EG 驅蚊帶派500份口罩及酒精搓手液

EG 驅蚊帶今日（25日）上午11時派口罩及酒精搓手液，對象為65歲或以上大澳居民，須帶身份證正本到場攞籌。名額500位，每人可獲10個口罩及1支酒精搓手液。

地址：大澳鄉事委員會廣場

金公館3月23日至4月3日每日派1,000個口罩

金公館3月23日至4月3日每日每店派500個口罩，對象為應屆DSE考生及年滿65歲長者，每店每日下午6時派籌，6時半派口罩，名額100位，每人5個口罩。

地址：太古康山道 1 號康怡廣場北座三樓 T4 號舖、調景嶺彩明街 1 號彩明商場 2 樓 251-252 號铺

香港街市派10萬個口罩

香港街市宣布撲到10萬個口罩，並將會在港九新界全線香港街市免費派發，與學生哥並肩抗疫，預計星期三前送抵各接市，市民可以憑出示學生證或學生手冊，免費領取10個小童口罩。

詳情：【口罩供應】香港23個街市免費派發10萬個學生口罩 具體派發地點及派發數目一覽

責任編輯：王芷瑩