【IB停考】校內成績反映學生2年所學　滬江維多利亞學校總校長︰IB非一試定生死

▲ 滬江維多利亞學校（VSA）於2019年誕生2名IB狀元及5名榜眼，VSA於全球IB學校排名20之內。（車耀開攝）

因應新冠肺炎肆虐全球，國際文憑組織（International Baccalaureate，簡稱IB）於本月22日宣布，取消原定於5月舉行的IB考試，影響全球多達20萬名學生，本港亦有逾千名學生受影響。私立的滬江維多利亞學校（Victoria Shanghai Academy，簡稱VSA）亦有開辦IB課程，去年誕生2名IB狀元及5名榜眼，總校長認為「IB非一試定生死」，相信校內成績能反映學生兩年所學。

無可選擇下取消IB考試

繼英國政府早前宣布取消境內的GCSE和A-Level考試後，IB考試也不能倖免。滬江維多利亞學校創辦人兼總校長孔美琪博士表示，IB考試屬全球性公開試，疫症蔓延至世界各地，近兩周疫情愈趨嚴重，因此取消考試實是無可選擇下的決定。

▲ 滬江維多利亞學校創辦人兼總校長孔美琪博士（中）認為，「IB非一試定生死」。（車耀開攝）

IB考試分為兩部分，其中6個選修科公開試成績佔80%，另外20%為校內評核（Internal Assessment），以及3個核心科目包括TOK（Theory of Knowledge）、CAS（Creativity, Activity, Service）及EE（Extended Essay）。孔博士強調︰

IB課程包含校內及校外評核，並非一試定生死。

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待IB組織公布後續細節

有指IB考試取消後，大學會以學生的校內成績及預測分數（Predicted Grade）作為招生參考。VSA中學部校長Mr. Christopher Coates解釋，學生基本已完成校內評核、TOK及EE，CAS受社會事件以至新冠肺炎疫情影響，部分未能如期進行，評核準則有所調整。

他補充，IB組織將於3月27日公布取消考試的後續細節，學校目前難以評估計分安排，他期望下周初能向學生及家長交代詳情，並解答他們的一連串疑慮。

▲ 位於香港仔深灣道的滬江維多利亞學校於2005年創校，提供一條龍小學、中學及IB課程。（車耀開攝）

全港學校停課，教育局於2月下旬准許參與國際考試的畢業班學生回校，VSA的學生曾回校兩個多星期上課，也繼續進行一些評該，直至最近因疫情嚴峻而停止。

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師生努力為考試準備

家長梁小姐的兒子於VSA就讀12年級，她有感師生為IB考試已奮鬥了一段時間，對於取消IB考試感到可惜。

在疫情下大家都堅守崗位，學生在家依然努力讀書，老師亦為學生悉心安排了網上學習。

不過，她明白新冠肺炎是全球性問題，學生的健康及安全最重要，她尊重並支持IB組織取消考試的決定。

兒子獲港英加大學有條件取錄

梁小姐表示，雖然考試是IB課程重要的部分，好像代表課程的圓滿結束，但學生於這兩年間在校內功課及評核付出了不少心機，若以此評核學生的成績也是合理的，學生的努力亦沒有白費。

學生可以在考試拉高分數，也可能因此失手失分，沒人能預計結果的好壞。

她的兒子已獲本港、英國及加拿大數間大學有條件取錄（conditional offer），如沒有IB考試成績，大學將進一步商討收生準則，作為家長，她認為不必過分擔心。

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記者︰駱秀玲