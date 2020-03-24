【IB停考Q&A】IB取消考試如何應對？IB專家：不要因IB考試取消變得懶惰

▲ IB考試取消，IB專家為學生解答應對方案。（istock圖片）

新冠肺炎在全球肆虐，全球染病人數每日劇增，因應疫情發展，國際文憑組織（International Baccalaureate，IB）在3月22日宣布，原本在5月舉行的國際文憑（IB）課程考試將會取消，全球有超過20萬名學生受影響，本港亦有逾千名學生受影響。HKExcel IB Specialist創辦人之一Edward為大家解答，IB取消考試學生應如何應對。

第一：學生的成績會怎樣計算？

Edward表示，因IB考試取消，IB的最後分數將會用學生在校內模擬考試的預測分數，加上內部評估（Internal Assessment，IA）計算。IA佔整個分數的20%，而IB考試則佔80%，學校會用預測分數及內部評估（IA）這兩個分數作決定。

模擬考試方面，學生在之前曾在校內作模擬考試，第一年及第二年的模擬考試成績，很大機會用作計算你IB的分數。

不少學生問，如果我的預測分數不錯，但是我模擬考的成績不太好，應該如何是好？

Edward解釋，學校的預測分數在每年約10月或11月時公布，但學校還會有一個模擬考，通常學生認為模擬考不算分數，不會太重視導致學生的成績稍遜。以前如常考IB的情況下，預測分數已遞交給大學，所以模擬考的分數沒有影響。不過，這次情況特別，學校會看學生整體的表現，所以模擬考的成績有可能計算在你IB最後的分數。

IB每科滿分是7分，一共6科，總分是42分，另外的3分來自TOK（Theory of Knowledge）及學生的Extended Essay，這個分數都會計算在學生的IB分數內。他提醒，千萬不要因為IB考試取消而變得懶惰。

第二：學生可以如何做準備？

他舉例說，如果你預測的分數是38分，但你模擬考的分數是35分，以平均來說，你最後的IB分數有機會可能是36分或37分，但多數頂尖大學的收生要求是IB 38分或以上。如果學生模擬考成績稍遜，有機會有影響，令IB成績在38分以下，學生有機會失去大學的有條件取錄資格。

在這個情況下，Edward建議同學在家溫習，若分數不理想，學生可聯絡學校，可否提供線上試卷（Online Paper）或線上重新測考（Online Re-Test），以證明你可考取更高的分數。

就這方面，學生可以商討。每一間學校的IB模擬考、考試、測驗都不同，以不同考試試卷定奪一個分數，所以學生可與學校商討，前提是學生一定要證明自己能奪得更高的分數。Edward提醒學生要把握機會，「我看見很多學生，因為IB取消，不能更改分數而處於放棄的狀態，這是不可取的態度，機會留給有準備的人。」

第三：向已提供有條件取錄的學校發電郵

Edward提醒，學生如果現已有大學提供有條件取錄資格，應向有關大學發電郵，問問學校能否將條件取錄資格延期至下年，以保障學生能入讀自己心儀的大學。

Edward表示，「學生的預測分數低，而錯過心儀大學的學位，發電郵給學校可將大學的學位延期至下年。而在今年11月，學生也可以申請重考。」這樣，可以保障學生有目標地考入大學。

所以，建議學生應向已提供有條件取錄資格的大學發電郵，問及該大學可否將條件取錄資格延期以作保障。

撰文：Ryan & Edward HKexcel IB Specialist創辦人