警方拘3名本地男子　涉3宗酒店內行劫及毆打單身女房客案件

▲ 警方拘捕3名打劫酒店房客劫案疑犯，現正被扣查。

警方破獲一個疑針對酒店單身女住客行劫集團，由去年10月至今年2月涉及3宗案件，分別在油麻地、尖沙咀及灣仔，闖入房間後襲擊事主搶劫財物，其中灣仔一宗案件疑犯曾亮出利刀及手槍物體，案件損失財物總值約11萬元。

灣仔警區案重案組接手調查後，案件有共同點，均以「2人組」出擊，賊人敲門或按門鈴後，在事主未為意開門，闖入房內襲擊事主，然後威嚇交出財物。

經調查，警方昨日（23日）在屯門及天水圍區拘捕3名本地男子，分別 27歲姓戴、25歲姓鄧及30歲姓顏，其中一名相信是案中主腦，他們涉嫌行劫，現正被扣留調查。

▲ 俄羅斯女子入住灣仔一間酒店被打劫。（香港經濟日報資料圖片）

灣仔警區總督察(刑事) 鍾志強表示，3宗案件受害女子均為單身遊客身分來港；首宗，在2019年10月17日下午，1名內地女子在油麻地酒店房內，被人按門鐘後闖入，隨即被毆打，並搶去財物物逃去；次宗，在尖沙咀一間酒店，亦是1名內地女子在房內被按門鐘闖入後毆打，但其房內未有貴重物品及金錢，未有損失。

至今年2月22日在灣仔一間酒店，為1名俄羅斯籍女子在房內，被2 名賊人闖入毆打，其間賊人曾露出手槍物體及一把利刀，然後搶劫其財物。

記者：廖傑堯