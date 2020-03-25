【二月廿九】「巴西龜」曾長期做散工靠哥哥代付家用　岑珈其全力追演藝夢：感謝家人容我不孝

▲ 經常飾演學生的岑珈其笑言自己是超齡學生。

ViuTV熱播劇《二月廿九》剛剛播畢，飾演巴西龜的岑珈其（Kaki）認為即使能回到過去都不會更改歷史，皆因成功與否亦為其成長一部分。入行12年的「萬年學生」岑珈其愛演戲，他感激家人及女友給予鼓勵，讓他可以全力追演員夢。

▲ 岑珈其於《二月廿九》飾演巴西龜一角。（岑珈其IG圖片）

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岑珈其屢獲演學生角色

入行至今，現年29歲的岑珈其（Kaki）仍經常飾演學生角色，因此被外界封為「萬年學生」。

Kaki表示：「當初其實很擔心會否被定型，永遠只能演學生。不過也要多謝這個條件，我沒有童顏但可能因為長得比較矮，感覺有如還沒長大的小朋友。」

他又謂：「正因此令我有很多不同的學生角色演出，不論是年代、成長背景或性格都截然不同，每個角色其實都是一次挑戰。我會給自己一個目標，縱使我演不同學生，都會給予大家不同的感覺。」

▲ 岑珈其於《教束》演「不老騎士」會長麥浩賢。（岑珈其IG圖片）

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Kaki不怕冷語嘲笑

成為公眾人物難免需要面對外界的評論，岑珈其坦言：「已經習慣被取笑其貌不揚或很矮，甚至被指演技不好，但有評論都是好的，我會樂於接受並讓自己去改善。」

回想入行次初，16歲的Kaki在球場上遇到麥曦恩導演，「她是我的恩師、伯樂，她執我回來當其首部電影《烈日當空》的演員，拍畢後以為自己成功入行當演員，但其實我不過是拍了一部電影。」

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▲ 岑珈其感激伯樂麥曦恩（左三）帶他踏上大銀幕。（麥曦恩IG圖片）

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Kaki演戲有滿足感

初次踏足銀幕令Kaki獲得前所未有的滿足感，惟當時的岑家只有岑媽媽支持他。他感慨指：「媽媽想我賺錢回來，不是為了給她家用，而是自己維生用，所以便做了不同的散工。」

岑珈其做過最長的散工是為麥曦恩媽媽的婚禮公司擔任剪接師，「她的媽媽很支持我，只要有戲拍便可以請假，然後回來做剪接，做了近兩年。」

正式入行前，Kaki做過很多不同的散工，「那時很想當演員卻當不了，邊打工邊當演員，當過Sales、跟車、司機、地盤、飲食、雲石打磨、地產、保險、婚禮剪接等。」

岑珈其慶幸曾做過很多不同的兼職，「變相能學到很多不同事物，感覺上獲得了很多不同的人生閱歷。」

▲ 家人的支持為岑珈其注入了強心針。（岑珈其IG圖片）

岑珈其感激哥哥照顧

他入行前的最後一份工是跟大哥一起從事地產業：「離職之時曾擔心沒法給父母家用，細哥看見我認真的樣子，並主動說『你份家用我幫你畀埋』。很感激他給予我很大的鼓勵，所以便決定要全力追演員夢。」

岑家上上下下都被Kaki的幹勁打動，齊心支持他成為全職演員：「很感謝他們容許我這麼不孝，不給予家用，讓我放心去追夢。」

▲ 向來孝順的岑珈其經常陪伴家人。（岑珈其IG圖片）

體驗過各種職業，Kaki最愛的終究是演員，「很老套，真的是因為愛，愛這個職業，也很感謝家人的支持。坦白說，入行至今其實都賺不到錢，但我真的喜歡這個職業。」

岑珈其續指：「返過一些很舒服的工，也返過一些賺錢較多的工，但我從這些工作中找不到我真正想要的。成為演員後，即使我收到早上6時的通告，我仍會很願意起床，很期待到現場拍戲，就是因為愛這份工所以不會問何時收工，也不會覺得賺得很少。」

▲ 縱然做過其他賺更多或更舒適的工作，但通通都不是岑珈其想要的。（陳智良 攝）

岑珈其享媽媽愛心餐

演員的工作量及收入不穩定，慳家的Kaki笑言：「幸好我沒有那些高消費喜好，不煙不酒，沒太多機會用錢。」他很少去置裝：「感謝品牌贊助，如有贊助便會用它們。有時拍戲後，有些合適的服裝都會送給我，變相不用去買。」

Kaki又指自己最需要用錢之處就是食，幸福的他有媽媽的愛心餐：「盡量在家中用餐，媽媽會煮給我們吃。即使外出用餐也不會選擇很貴的地方，不是說對食物沒有要求，但不一定要吃得很貴。」

▲ 岑珈其與女友拍拖近5年，慳仔配慳妹很相襯。（岑珈其IG圖片）

與女友生活甜蜜

岑珈其有位拍拖近5年、任職文員的圈外女友，兩小口偶爾會於社交平台放閃，十分甜蜜。

Kaki大讚女友很好：「我不是賺到很多錢，但她從沒介意我賺不到錢，不怕與我一起會沒將來。她不化妝，有得著（衣服）就夠，很撲素，與女友拍拖不需要花很多錢。」

▲ 岑珈其獲女友支持追演藝夢。（岑珈其IG圖片）

女友很支持Kaki拍戲，他說：「她最在意是我有多用心去做一件事，她看過我的作品後也會給予意見提點我。當看見我很累時，她會製作食物給我吃、照顧我。有時拍得灰心，覺得自己演得不好，她也會鼓勵我。」

如果世界末日到來，Kaki也不會覺得可惜，「起碼我在做喜歡的工作。雖然我們沒法看見將來，但正因如此，大家更會珍惜當下。」

記者：梁樂欣