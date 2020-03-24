【新冠肺炎】視像面試增有何注意？HR顧問：小心「阿媽叫食飯」

▲ 面對視像面試機會大增，應徵者宜注意肢體語言、面部表情、穿著服裝、面試空間等，留下良好第一印象，迎來新工作機會！

新冠肺炎席捲全球（COVID-19），全球實行隔離，就連招聘面試都紛紛轉以視像會議形式，保障招聘人員及應徵者健康。面對視像面試機會大增，有專門分享有關人力資源及面試策略的外國網站指出，在家進行線上面試須注意肢體語言、面部表情、穿著服裝、面試空間幾項要點，留下良好第一印象，迎來新工作機會！

現時不少企業會要求應徵者採用視像會議軟件如Zoom、Microsoft Teams、Google Hangout、BlueJeans、Skype等。其中在面對鏡頭時，就必須注意肢體語言及面部表情，包括以肢體語言表達自信的一面，並在對答時保持笑容。所以應徵者不彷先花點時間進行事先練習，包括面對鏡子或家人排練面試。

而在準備面試空間方面，選擇一個安靜、乾淨整潔、光線充足且背景自然的空間十分重要，如避免在背景中使用圖案豐富的牆壁及房間陳設，減少干擾，令面試人員將注意力集中在自己身上。以及需要把寵物安置到另一房間。

事實上，過去多個星期，不少有關學生、企業在使用視像會議時出現如「阿媽叫食飯」等尷尬情況。獵頭公司Core Search董事總經理張慧敏就建議，事前須與家人溝通：「清楚告知家人並協調，也需要關掉電視聲或其他背景音樂等。面試並不建議到公眾地方如咖啡廳等地方進行，以保障私隱及健康。」

在衣着方面，她又指不要掉以輕心，切忌只上半身穿正裝，以免在面試時要站起來時，令印象、儀容扣分。而網站則指出，要考慮避免穿著顏色鮮豔的衣服或可能分散注意力的大型珠寶、飾物。

此外，了解如何使用視像會議軟件亦非常重要！應徵者應事先測試軟件功能，進行設定、練習等，以確保面試順利進行。

責任編輯：張寶燕