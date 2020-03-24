【新冠肺炎】醫管局員工陣線極度關注首名醫護人員感染 促當局追查染病途徑

▲ 一名衞生署港口衞生科的女醫生確診感染新冠肺炎，她曾被調到機場協助防疫工作，醫管局員工陣線今日（24日）對事件表示極度關注。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情持續，一名54歲衞生署港口衞生科的女醫生在昨日（23日）確診，該名女醫生曾被調派機場協助防疫工作。醫管局員工陣線今日（24日）指，就出現首名醫護人員疑因工作關係確診感染，表示極度關注。

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工會稱，留意到有新聞報道指出，衞生署並沒有於亞洲國際博覽館為醫護人員設立更換防護衣物的地方，又沒有加設分隔措施；醫護甚至需要重用面罩，並將面罩帶回家暫存，認為當局對感染控制準則十分不理想，嚴重危害醫護安全。報道亦指出有關當局亦沒有設立醫護專用廁所或沖身的地方，即使政府醫生協會主席曾就以上問題向署方管理層反映，亦沒有得到回應。

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工會表示，已去信食物及衞生局、醫管局及衞生署，促請立即執行措施，包括追查確診醫生的染病途徑並盡快公開交待事件，並隔離屬於緊密接觸者的同事，防止同在機場工作的同事交叉感染；醫管局馬上公開其為在機場檢疫中心工作的員工之保護措拖，包括有否提供足夠數量及等級的個人防護裝備、穿上及除下個人防護裝備的空間是否妥當；以及提供洗滌期（Washout Period） 予完成機場檢疫工作的員工。

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責任編輯：徐紹軒