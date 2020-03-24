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【新冠肺炎】特首及高官捐千萬人工助抗疫　公益金周五前全數撥予54間機構

政治 20:17 2020/03/24

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

特首林鄭月娥，以及所有問責官員及行政會議成員，分別捐出1個月薪金予公益。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，港府於上月底宣布，特首林鄭月娥，以及所有問責官員及行政會議成員，分別捐出1個月薪金予公益，稱要與市民共度時艱。公益金今日(24日)發新聞稿指，已完成審核工作，將於本周五(27日)前，全數撥予54間社福機構。

捐出一個月薪金的共44人，包括各司局長、行政長官辦公室主任、各正副局長、政治助理，以及行會成員，款項合共超過1080.5萬元。

公益金指出，3月初已收到由林鄭月娥及政府管治團隊捐出的善款，並即時展開審批工作，確保這筆特別捐款發揮最大效益。經謹慎審核近日疫情對各間合資格機構的服務及運作的影響，全數善款不扣除任何行政開支，百分百撥捐本地社會福利服務，並將於3月27日（周五）或以前全數交予54間會員機構。

【齊心抗疫】特首與問責官員捐一個月薪金予公益金 44人共捐逾1,000萬元

【新冠肺炎】港府官員捐出一個月薪酬 公益金：將用於未獲政府資助社福機構

有關54間機構，共支援的六個範疇服務，包括「兒童及青年服務」、「安老服務」、「家庭及兒童福利服務」、「醫療及保健服務」、「復康及善導服務」及「社區發展及其他服務」，當中包括，成長希望基金會、香港認知障礙症協會；香港防癌會、香港單親協會、生命熱線等等。

責任編輯：李淇


 

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