【新冠肺炎】全球逾萬醫護染病　何栢良籲港人打好疫戰：社交戒嚴級措施刻不容緩

▲ 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在個人網誌呼籲港人要打好抗疫大戰。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在個人網誌呼籲港人要打好抗疫大戰，他以「疫戰: 社交戒嚴級措施，刻不容緩！」為題，指出全球已經超過一萬名抗疫醫護人員受感染， 多人殉職死亡， 其中殉職的醫生近40人。

他說：「政府太遲採取行動、 措施不夠火力、就是疫戰傷亡慘重的主要原因！」又反問配戴藍色手帶，違反隔離令的市民、訪客、任何人，「抗疫大戰中，你知道你們正在做緊什麼嗎？」

何栢良早上在一個電台節目表示，新型冠狀病毒是隱形病毒，許多人即使感染後也沒有病徵，「3月才回港的人士一定要自我社交戒嚴，不要外出飯聚。」強調目前是關鍵時候，呼籲每間公司機構指派一個人做感染控制糾察，嚴格執行源頭控制。

他又提到病毒是隱形的，因此源頭控制一定要好，例如該18萬由3月初至今由海外返港的人士，要自我社交戒嚴，防止自己「播毒」，呼籲他們不要外出用膳，不要飯聚，「出去食嘢只會連累到大家（其他人）」。

事實上，新冠肺炎疫情擴散全球，各地的醫護人員均在前線疫於奔命，當中在重災區意大利，據當地的醫生聯會指，當地自疫情爆發以來已有23名醫生殉職。疫情下意大利醫療物資短缺，前綫醫護人員沒有足夠保障，意大利小鎮科多尼奧一名患新冠肺炎死亡的醫生曾表示，自己在手套短缺的情況下仍要工作。另據當地衞生部門估計，超過4800名衞生工作人員感染新冠肺炎。

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責任編輯 李志強