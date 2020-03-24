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【新冠肺炎】涉網上賣侵權口罩　海關拘1女子涉違商說例

社會 20:59 2020/03/24

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

海關自今年1月起，多次執法打擊非法售賣口罩。（資料圖片）

海關昨日（23日）採取特別執法行動，打擊網上非法售賣外科口罩，拘捕1名女子，涉嫌違反《商品說明條例》，在網上社交平台應用虛假商品說明或偽造商標，銷售外科口罩。

海關早前接獲商標代理商舉報，指有人盜用其代理的商標及圖片，在網上社交平台開設偽冒專頁，售賣懷疑侵權外科口罩。

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經初步調查後，海關發現該偽冒專頁的網頁設計、圖片、顏色和文字均與註冊商標代理商的專頁極為相似，並在帖文聲稱有口罩出售，誤導買家相信外科口罩為該商標的產品。專頁亦以「特急口罩派送」作招徠，訛稱優先售賣外科口罩予特定組群，並要求買家先將款項存入指定銀行帳戶，之後再通知買家收取貨物。

進一步調查後，海關人員昨在葵涌，拘捕一名25歲懷疑涉案女子。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

今次行動是「守護者」特別執法行動的一部分，海關1月27日展開代號「守護者」的全港性大規模特別行動，打擊供應及售賣違反《條例》或《消費品安全條例》的防疫用品。

責任編輯：吳卓峰

 

社交平台 口罩 新冠肺炎 武漢肺炎

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